Cocinar nos salvó en la primera cuarentena. Regresamos a los guisos de larga cocción, los sabores de antaño, las sopas de la abuela, y a todos esos platos que nos vinculaban en emociones (y sazones) a la gente que no podíamos ver. Cocinar varias comidas al día, sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un problema para muchos. Opciones faltaban: desde ingredientes hasta restaurantes. Casi al mismo tiempo, un nicho empezaba a abrirse: el del delivery. Y ya no hubo marcha atrás.

La fotógrafa Lorena Benza (45) viene dedicándose a la producción -revistas, catálogos, comerciales, eventos, entre otros- desde hace casi dos décadas. En marzo de 2020, cuando el mundo se detuvo, el destino del rubro que conoce como la palma de su mano era totalmente incierto. Sesiones canceladas, proyectos que se ponían en pausa hasta nuevo aviso: nadie sabía qué ocurriría. Había que encontrar una nueva receta para seguir adelante, y eso fue lo que hizo.

Benza encontró la respuesta en su propia cocina. En específico, entre sus ollas, hornos, sartenes y tablas de picar. Cuando su comunidad más lo necesitaba -amigos, familia, vecinos- y casi sin darse cuenta, un emprendimiento bautizado como La Tacu había nacido en plena pandemia para satisfacer el antojo (y la demanda) de comida casera recién hecha. El diferencial de Lorena era hacer las entregas en tápers de vidrio, que ella misma entregaba y luego recogía. Un concepto redondo donde la sustentabilidad juega un rol fundamental.

La productora y fotógrafa Lorena Benza (al frente de Elefante Producciones) está detrás de La Tacu. Todo se elabora en su propia cocina.

“Los primeros días todo quedó en suspenso. Lo primero que se me ocurrió fue cocinar, y empecé a compartir el paso a paso de mis recetas en Facebook todos los días. La gente me comenzó a preguntar, a pedir cada vez más platos. Hasta que un día unos amigos me preguntaron si podía cocinar extra, para venderles la comida. Y así empezó todo”, cuenta Benza, cuyas producciones fotográficas han adornado innumerables veces las páginas de Somos a lo largo de los años. Lorena había fotografiado especiales gastronómicos y hasta mesas navideñas, pero nunca imaginó que el rubro culinario podría representar su próxima aventura.

La logística no era sencilla: en esos meses del 2020 empezaron a escasear envases descartables y había que ser creativos. “Primero se me ocurrió dar la comida en mis propios pyrex de vidrio. También implementé la opción de que la gente entregue sus propios tápers, pero era difícil medir las porciones”, recuerda Lorena. “A medida que los pedidos fueron aumentando, tuve que comprar más. Ahora todo lo mando en recipientes por separado, incluso las salsas. Todo va en vidrio”, explica Benza sobre su emprendimiento gastronómico. En julio del año pasado se conformó formalmente la marca, con logo, diseño de bolsas, página de Facebook y cuenta de Instagram. La Tacu había llegado para quedarse.

El menú navideño de este año tiene un costo fijo por persona (S/150) y los pedidos se aceptan hasta el 20 de diciembre.

Ají de gallina, lasaña, olluquitos, estofado de pollo, arroz tapado, carapulcra con pollo, tallarines verdes con milanesa, arroz con pollo, locro, papa rellena, caigua rellena y otras delicias caseras (desde S/25) suelen conformar la pizarra semanal. En La Tacu hay un plato diario, tres días a la semana -martes, jueves y sábado- así que conviene estar atentos a las redes de la marca para saber qué tocará en el menú. Benza acepta también pedidos especiales y moldes para cuatro comensales o más.

Todo se entrega por delivery -las tarifas se calculan según distrito- y al día siguiente se recogen los tápers de vidrio. Esta es la segunda Navidad que Lorena acepta pedidos, y su propuesta incluye lonjas de pavo horneado con salsa de la abuela; relleno hecho con carne molida de res, cerdo, pecanas y guindones; puré de manzana; y ensalada de papa con manzana, apio, pimiento, perejil y mayonesa con ají amarillo molido. Que empiece la fiesta... en casa.

Más información

Pedidos: 994051625

Fecha límite para pedidos de la cena navideña: 20 de diciembre

Instagram: @la_tacu

