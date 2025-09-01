El Mundial de desayunos de Ibai Llanos ha causado revuelo en América Latina, especialmente en Sudamérica, donde los países en competencia han generado las votaciones más altas. ¿Quiénes tuvieron el récord? El versus entre Perú y Ecuador fue el más impresionante. Y los resultados de esta batalla digital gastronómica finalmente se cerraron este lunes 1 de septiembre en la tarde del horario español.

De esta manera, el ‘streamer’ conocido por crear “La velada del año” informó que, tras contabilizar todos los votos, se determinó la victoria de Perú sobre Ecuador, pero por un margen muy estrecho.

En el conteo final, Perú promedió 8.161.000 y Ecuador 7.858.000 millones de votos:

Los enfrentamientos del Mundial de desayunos de Ibai Llanos comenzaron el 18 de agosto. La etapa de octavos de final concluyó el 27 de agosto, fecha en la que inició el conteo de las rondas de cuartos de final, que se cerraron este lunes tras varias iniciativas para impulsar votos que sorprendieron al propio creador de la contienda.

En su cuenta de TikTok, Ibai Llanos dijo sobre el versus entre Perú y Ecuador que era algo que jamás había visto en sus años como creador de contenidos. “La que se ha liado entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos yo no lo había visto en mi vida, esta locura ha llegado a otro nivel, es que ha llegado a los gobiernos: el presidente de Ecuador pidiendo votos, lo del alcalde de Lima y de Guayaquil... en fin. Yo me he caído”, afirmó el ‘streamer’.

De esta manera, Perú es uno de los 4 países que disputarán la semifinal de este torneo virtual, que ha tenido especial incidencia en TikTok.

¿A qué país se enfrentará Perú?

Son cuatro los países que pasaron a cuartos de final, y todos son de América del Sur. El fixture en los cuartos de final estaba así:

Fixture del Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

Ahora, los países clasificados a la siguiente ronda son:

Perú

Chile

Bolivia

Venezuela

De esta manera, el próximo rival de Perú en el Mundial de desayunos será Chile y Venezuela se enfrentará a Bolivia.