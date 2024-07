No solo se servirá el típico pollo a la brasa, como a los peruanos nos gusta combinar habrá otras propuestas como alitas acebichadas; un piqueo con pollito, anticucho y una pieza de chancho con papas fritas; pollo a lo pobre, pollito con papas fritas y chaufa de cecina y más.

En el festival se ofrecerán alrededor de 40 platos y se espera congregar a 15 mil personas. / Britanie Arroyo

En busca de los mejores pollos

Entre las pollerías convocadas, encontramos marcas jóvenes y tradicionales, limeñas y una de provincia (Ayacucho). ¿Cómo se eligió a los participantes? Piero Costa, director de Filo, comenta que el equipo trabaja en una curaduría de restaurantes mediante un evento interno. Básicamente, se evalúan dos áreas: un ránking en base a características del plato (la sazón del pollo, las papas y otros acompañamientos, salsas) y la viabilidad de producción durante el festival.

“Debemos saber si tienen la capacidad para estar en un festival como este, porque la cantidad de producto que venden, cada una, es bien grande. Más o menos 1.200 platos cada una, hay un nivel fuerte de trabajo operativo”, indica.

¿Qué pollerías participarán?

Estos son los restaurantes confirmados para el 2024:

Tori

Rasson

La Panka

Los pollos de Mario

Tinajas

Pollívoro

Kumar y sus polluelos

Donde Walter

Pepper’s Chicken

Poyeros

Kendall Brasa

Oh! My Chicken

Leña & Carbón

El pollo de la vieja

Siete pollos

Píkalo

¿Qué probar?

Si es la primera vez que visitas el festival, puede que te sientas un poco mareado ante toda la oferta. No desesperes. Piero da algunas recomendaciones: “Cada uno tiene su propia propuesta. Me encantaría resaltar Rasson y La Panka. Son jugadores que ya han estado con nosotros, pero hacen un esfuerzo particular y no entran comúnmente a festivales. También es interesante Donde Walter con su oferta de mostrito a la leña y el piqueo (con chancho a la caja china y anticucho). Otro muy conocido son Los pollos Mario con una oferta de chapla sandwich, lo cual es diferente”.

Una de las propuestas, Tinajas con 1/4 de pollo a la brasa a lo pobre (con arroz, plátano, huevo frito y papas fritas). / Britanie Arroyo





Como ya mencionamos, este festival es un homenaje al pollo a la brasa en todas sus variedades y formas (no solo la más tradicional). El director de Filo destaca la importancia que le dan a los restaurantes de tener libertad en proponer su oferta gastronómica.

“El festival es una oportunidad enorme para que el cliente pueda probar cosas nuevas. Hay una variedad de opciones que todos los restaurantes van a poner en la mesa. Es súper atractivo y pasa que la gente prueba un plato de un lado, otro plato de otro lado, las papas de un sitio, la mayonesa de otro… Es atractivo tener varias opciones para probar”, comenta.

VOTA POR SU FAVORITO Los asistentes al festival Pollito con papas podrán elegir a su favorito. Ya se puede votar entre las 16 marcas participantes en el siguiente link. La pollería ganadora será premiada el 27 de julio (a las 7:45 p.m.) en el escenario principal.

Además… ¿Cuándo y dónde se realizará? La invitación es el sábado 27 de julio, desde las 11 m. en el Parque de la Exposición. ¿Cómo consigo mi entrada? Los tickets están a la venta en Joinnus por S/.40 en el siguiente link. El mismo día del evento, en puerta, costarán S/.50. ¿Puedo llevar a mi mascota? El festival es pet friendly por lo que podrás llevar a tu perrito.