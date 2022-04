Tomar previsiones económicas para el futuro resulta fundamental, pero no todos cuentan con una cultura de ahorro que permita mantenerlos protegidos para ello. Según el estudio de Índice de Inclusión Financiera (IFF), el 52% de los peruanos no cuenta con ningún producto financiero de ahorro. Frente a este contexto, resulta importante cuestionarnos acerca de los productos y servicios con los que contamos para protegernos a nosotros y a nuestra familia. Ante esto, surgen nuevas alternativas como los seguros de vida con ahorro o devolución de RIMAC, como el seguro Vida Contigo y Plan Vida Flexible, los cuales ahora no solo nos permiten estar protegidos en caso de alguna situación que ponga en riesgo la vida, sino que también se convierten en un método de ahorro flexible.

VIDA CONTIGO

Estar protegido por un seguro que te acompañe a lo largo de tu vida y se adapte a cada situación que se presente es una ventaja. Por ello, el plan Vida Contigo brinda una cobertura de fallecimiento de US$ 3.000 o S/ 10.000 por el resto de tu vida, la cual puedes complementar con una serie de coberturas adicionales como: fallecimiento vida ahorro, fallecimiento adicional, fallecimiento accidental, indemnización adicional por enfermedades graves, invalidez, y renta hospitalaria por accidente, según lo necesites. El seguro Vida Contigo ofrece la flexibilidad de armar un plan a tu medida, con precios asequibles y con hasta 150% de devolución de las primas pagadas.

PLAN VIDA FLEXIBLE

Cuenta con una cobertura base de fallecimiento y plazos desde 10 hasta 70 años. Por otro lado, las personas podrán construir su ahorro tanto en soles como en dólares, dependiendo del plan que elijan. Otra de las características de este plan es que cuenta con 3 portafolios de inversión que responden a tu perfil de riesgo, es endosable al banco, permite retiros sin perder tu protección desde el tercer año de contrato y brinda excelentes beneficios que son parte del Club RIMAC.

Es fundamental estar protegidos en caso ocurra un escenario que ponga en riesgo nuestra integridad. Por eso, el seguro de RIMAC plantea beneficios en caso de invalidez, una indemnización por muerte accidental, exoneración de pago de primas e incapacidad total o parcial. Por otro lado, en cuanto al tema salud, ofrece indemnizaciones por enfermedades graves, renta hospitalaria por accidente, indemnización por cirugía y gastos de sepelio. Y lo más novedoso es que no solo podemos contratarlas para quien compra la póliza, sino también para su cónyuge, hijos y padres.

¿Cómo funciona?

Tan importante como conocer acerca de los seguros es saber que RIMAC cuenta con un producto que ofrece flexibilidad en todo momento. Es decir, podrás cambiar las funciones del seguro que contrates para acomodarlo a tus necesidades. Esta característica lo diferencia del resto del productos de ahorro que existen en el mercado.res que se vea truncada. Así pagas solo por lo que necesitas, estás protegido y a la vez estás aportando para alcanzar tus metas. Luego, si decides casarte, es posible que quieras proteger a tu cónyuge, por lo que podrá incluirse en la póliza. Luego, al comprar una vivienda y sacar un préstamo hipotecario, podrás aumentar la suma asegurada y endosar la póliza al banco. Finalmente, si decides tener hijos, es posible incluirlos en coberturas como renta hospitalaria por accidente.

