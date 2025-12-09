La corrupción sigue siendo uno de los grandes retos del país, y Claro Perú decide enfrentarla con hechos: volvió a abrir sus procesos más importantes a evaluaciones externas y superó con éxito su segunda auditoría de seguimiento de la norma ISO 37001 de Gestión Antisoborno, realizada por SGS Perú.

En 2023, la compañía obtuvo la certificación ISO 37001 para los procesos estratégicos de Compras y Licitaciones con el Estado, fortaleciendo su compromiso con la integridad y la transparencia. En 2024 y 2025 aprobó de forma consecutiva las auditorías de seguimiento sin hallazgos, incorporando las oportunidades de mejora como parte del propio sistema. En 2026 pasará por un proceso de recertificación, con el objetivo de confirmar que su gestión antisoborno funciona en la práctica y se actualiza constantemente.

“Cuando un equipo externo revisa a detalle nuestro sistema antisoborno y comprueba que funciona, nos confirma que el esfuerzo y la dedicación, desde la gerencia general hasta cada colaborador, viene dando resultados. La ISO 37001 representa para nosotros una forma real de cuidar la confianza de clientes, proveedores, del Estado y de todas las personas que interactúan con Claro Perú. Y en una fecha como el Día Internacional contra la Corrupción, es importante recordar que en nuestra operación el soborno no tiene espacio”, señaló Luis Quijada, Oficial de Cumplimiento de Claro Perú.

Con este resultado, Claro Perú reafirma su compromiso con una gestión íntegra, sostenible y alineada a su propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. La empresa invita a sus colaboradores, aliados y a la sociedad en general a ser parte activa en la construcción de un Perú más íntegro y confiable.

Reportaje publicitario