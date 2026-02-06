El equipo Cadillac Fórmula 1® se complace en anunciar una alianza con América Móvil y sus marcas Telcel, Infinitum y Claro para su temporada debut en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2026.

América Móvil es el principal proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina. Excluyendo China e India, es la empresa más grande del mundo en términos de suscriptores móviles y líneas de acceso totales. A través del despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial, ofrece a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación en 22 países de América Latina, Europa Central y Europa del Este.

Como parte de esta alianza, las marcas Telcel, Infinitum y Claro de América Móvil tendrán presencia en los activos del equipo tanto en el paddock como en pista, consolidando aún más su fuerte presencia en la Fórmula 1® y su exitosa trayectoria en el automovilismo, respaldando a múltiples pilotos y escuderías de F1® a lo largo de los años.

El equipo Cadillac Fórmula 1® operará desde tres centros clave del automovilismo: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido, combinando la ingeniería estadounidense con la experiencia europea en competencias de alto nivel.

El equipo estará liderado por dos pilotos estrella: Valtteri Bottas, ganador de 10 Grandes Premios, y Sergio Pérez, ganador de seis Grandes Premios. Checo y Valtteri aportan una combinación excepcional de experiencia, liderazgo e inteligencia técnica, posicionando al equipo para una entrada sólida y competitiva en la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial. Con más de 500 largadas en Grandes Premios en conjunto, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, ambos pilotos desempeñarán un papel fundamental en la construcción de las bases competitivas del equipo desde el primer día.

Marcela Velasco Cámara, Chief Marketing Officer de América Móvil, comentó: “La Fórmula 1 representa la cúspide de la ingeniería, la innovación y la precisión a escala global. Cuando Sergio Pérez se unió al equipo Cadillac Fórmula 1, reconocimos la magnitud de su ambición y fue natural para nosotros formar parte de ese camino. Nuestra alianza refleja la visión de América Móvil de impulsar plataformas tecnológicas de clase mundial que conectan talento, velocidad e innovación con millones de personas. A través de marcas como Telcel, Infinitum y Claro, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, el deporte de alto rendimiento y una base de aficionados cada vez más global, apasionada y exigente”.

Tyler Epp, Global Head of Commercial Strategy del equipo Cadillac Formula 1®, añadió: “Estamos encantados de dar la bienvenida a América Móvil al equipo Cadillac Fórmula 1 en un momento tan emocionante de nuestro recorrido. Nuestra ambición es ser un contribuyente relevante para el deporte y contar con marcas con una larga y auténtica historia en la Fórmula 1 nos ayuda a conectar de manera genuina con los aficionados existentes, al mismo tiempo que alcanzamos nuevas audiencias en mercados emergentes”.

