Durante las últimas semanas, la empresa de telecomunicaciones recibió en sus sedes de Lima, Sur y Norte a estudiantes de diversas universidades; entre ellas la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y la Universidad Católica San Pablo; quienes participaron en una experiencia formativa diseñada para acercarlos al mundo real de las telecomunicaciones.

Uno de los momentos más destacados de estas jornadas fue el recorrido por el Centro de Operaciones de Tecnología de Claro Perú, un espacio clave para la continuidad operativa del país. En este lugar, especialistas supervisan, monitorean y gestionan el funcionamiento de toda la red de telecomunicaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana. Allí se detectan incidentes, se coordinan acciones inmediatas ante cualquier eventualidad y se asegura que los servicios móviles, de internet y comunicaciones funcionen correctamente para millones de peruanos.

Durante la visita, los alumnos pudieron observar en tiempo real cómo operan los sistemas de supervisión, cómo se coordinan las respuestas ante eventos críticos y cómo la tecnología, la disciplina operativa y el trabajo en equipo se integran para garantizar que la conectividad del país se mantenga estable y segura. Los expertos del Centro de Operaciones de Tecnología compartieron casos reales, aprendizajes técnicos y explicaron el impacto que tiene cada decisión en la red nacional, brindando a los futuros profesionales una visión clara del nivel de responsabilidad que implica trabajar en una operación de clase mundial.

Asimismo, los estudiantes participaron en sesiones con los líderes de la compañía, quienes compartieron historias sobre su propio desarrollo profesional, los retos tecnológicos del sector y la importancia de la innovación constante para responder a las necesidades del Perú. Estas conversaciones ofrecieron inspiración así como orientación sobre las habilidades que hoy exige la industria y las oportunidades que existen para quienes desean construir una carrera en telecomunicaciones.

Claro Perú reconoce que el futuro de la conectividad se construye desde hoy y que estas experiencias acercan a los estudiantes a los verdaderos desafíos tecnológicos del país. Al abrir las puertas de sus operaciones y permitir que los jóvenes conozcan de cerca cómo funciona una red nacional, la empresa de telecomunicaciones contribuye directamente a formar profesionales más preparados, más conscientes del impacto de su trabajo y más conectados con la realidad del sector.

Estas visitas no solo fortalecen el desarrollo del talento joven, sino que también consolidan la relación entre la empresa y la comunidad académica, generando un puente que impulsa innovación, aprendizaje aplicado y una visión clara del rol que cumplen las telecomunicaciones en el progreso del país.

Claro Perú continuará articulando esfuerzos con universidades de todo el territorio para acercar el mundo profesional a las aulas y fomentar experiencias que inspiren nuevas vocaciones tecnológicas.

Con este compromiso, Claro Perú reafirma su rol como aliado estratégico del desarrollo tecnológico del Perú y como impulsor de las nuevas generaciones que liderarán la conectividad del mañana.

Reportaje publicitario