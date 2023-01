Las infecciones vaginales y urinarias recurrentes en las mujeres, son un problema muy frecuente. A menudo acuden a diferentes especialistas entre ginecólogos, urólogos, infectólogos, etc. para poder acabar con esas infecciones, no encontrando la solución definitiva, generando un gasto de dinero en medicinas y consultas médicas, que -además de los sintomas molestos de las infecciones como picazón en la zona íntima, dolor pélvico, ardor, dolor al mantener relaciones sexuales, flujo vaginal, etc. produce estrés, ansiedad o depresión en las pacientes.

¿Porque sucede todo ello? ¿Acaso las infecciones vaginales o urinarias recurrentes no tienen cura? El problema de origen en las infecciones vaginales y urinarias, es la disminución de las bacterias “buenas”. En nuestro cuerpo tenemos millones de bacterias y cada una de ellas cumple funciones importantes. A todas estas bacterias se les llama Microbiota. Una bacteria principal de la microbiota es el LACTOBACILLUS. Esta bacteria Lactobacillus es una de las que se encarga de defendernos y se encuentra en todo nuestro organismo y esta en mayor concentración en la vagina.

Esta bacteria “buena” produce muchas sustancias que son tóxicas para otros gérmenes, pero beneficiosas para nosotros. Produce sustancias como ácido láctico, peróxido de hidrogeno, etc.

El ácido lactico es el encargado de mantener a la vagina ácida. El pH -una forma de medir el grado de acidez que va de 0 a 14— de la vagina es de 3 a 4.

¿Porque es importante el pH ACIDO de la vagina? Imaginense que tienen una mina de oro, y fuera de ella hay muchos ladrones que quieren ingresar. Para defender la mina instalamos unos motores y subimos la temperatura a 100ºC. Cuando la mina esté a esa temperatura, no habrá ladrón que pueda entrar, así existan millones de ladrones queriendo entrar, esa mina está protegida.

De la misma manera se protege la vagina, no con temperatura pero sí con ácido. Cuando algún microorganismo (bacterias, hongos, virus, parásitos) quiere entrar a la vagina, entra a un ambiente ácido, un ambiente hostil para ellos, y se muere. El hongo llamado Cándida, bacterias que viven en el ano como la Escherichia coli y otras siempre van a llegar a la vagina, es normal que lleguen. Pero llegarán e inmediatamente se morirán, por la acidez vaginal. Mientras la vagina tenga buena cantidad de Lactobacillus y esté ácida, las probabilidades de tener infecciones vaginales están dismiuidas o nulas. Nos referimos a infecciones como candidiasis vaginal, vaginosis bacteriana, vaginitis por Ecoli, enterococus, klebsiela, cervicitis por micoplasma, ureaplasma, clamidia, etc. así como la infección por el virus del papiloma humano. Todas estas infecciones, así como las infecciones urinarias, no podran darse. La Escherichia Coli, causante de miles de infecciones urinarias, vive normalmente en el ano, pero para llegar a la uretra y vejiga primero tiene que pasar por la vagina. Si la vagina está protegida, jamás entrará ahí y no podrá seguir su recorrido a la uretra.

—¿Si tienes Lactobacillus y el pH de la vagina es acida, no tendremos infecciones?

¡No! No tendras infecciones ni urinarias ni vaginales.

—¿Por qué suceden las infecciones vaginales y urinarias recurrentes?

Por la perdida de Lactobacillus, esto de debe al uso de antibiticos, anticonceptivos, corticoides, antiácidos, problemas hormonales, consumo excesivo de carbohidratos (sobretodo azúcar refinado). Los Lactobacillus llegan a nosotros desde el nacimiento, si nacemos por parto normal de una mamá sana, nuestras primeras bacterias seran Lactobacillus y nuestras defensas serán buenas. Si nacemos por parto normal de mamá con infecciones o por cesárea, la cantidad de Lactobacillus que llega a nosotros será menor, nuestras defensas estaran disminuidas. La lactancia materna también es importante para llenar de Lactobacillus a nuestro organismo. Todo ello influye en la cantidad de Lactobacillus que tenemos. Cuando estos lactobacillus disminuyen se presentan infecciones respiratorias frecuentes, problemas digestivos como distensión abdominal, flatulencia, estreñimiento o diarrea, infecciones vaginales, infecciones urinarias, ansiedad, depresión (el lactobacillus en el intestino favorece la absorcion de la hormona Serotonina llamada hormona de la felicidad).

La medicina convencional solo trata las consencuencias, por ejemplo, si tienes Candidiasis Vaginal (la Candida ingresa a la vagina como consecuencia del deficit de Lactobacillus) te tratan con antimicóticos como Fluconazol, ketonozaol, itraconazol y todos los "zoles" sin encontrar mejoría, solo estás bien cuando usas la medicación, dejas de usar la medicación y la infección retorna. Ello se debe a que pocos profesionales se preocupan en tratar el origen del problema que es el déficit de Lactobacillus.