Más de 110 vehículos en operación: el avance de KINTO One Fleet en el mercado peruano

El leasing operativo vehicular viene ganando terreno en el mercado peruano como alternativa frente a la compra tradicional de flotas corporativas. En ese escenario, KINTO One Fleet, la solución de movilidad corporativa del Grupo Toyota, cerró su primer año completo de operaciones con resultados por encima de lo previsto.

El servicio inició oficialmente en febrero de 2025 y tenía como meta colocar 100 unidades durante su primer año. Sin embargo, ese objetivo se alcanzó en octubre. Al cierre del año pasado, la operación registró 114 vehículos en funcionamiento y 10 adicionales pendientes de entrega, con 75 clientes activos. Además, el 10% de ellos amplió su flota en más de una ocasión.

Para Auki Paliza, gerente de Kinto, este desempeño refleja un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus activos. “Hoy las compañías priorizan la eficiencia financiera y continuidad operativa. Buscan destinar capital a activos que se aprecien y no inmovilizar recursos en bienes que se deprecian”, señala.

Según explica, el leasing operativo responde a esa necesidad al permitir a las empresas acceder a vehículos nuevos bajo una cuota fija que incluye mantenimiento, seguros, asistencia y gestión administrativa. Al tratarse de un servicio y no de una compra, no impacta en la capacidad de endeudamiento y ofrece previsibilidad de costos.

Sectores que lideran la adopción

Al cierre del 2025, el 70% de las unidades administradas por KINTO One Fleet se concentran en los sectores de construcción, comercio y logística. En estas industrias, la continuidad de las operaciones y la cobertura nacional son factores determinantes.

“Entre los atributos más valorados por los clientes de KINTO One destacan la cobertura a nivel nacional, el respaldo con repuestos originales y la ausencia de costos ocultos”, comenta Paliza. En paralelo, agrega, las compañías buscan mayor liquidez y control del flujo de caja en un contexto económico donde la eficiencia financiera cobra mayor relevancia.

Gestión basada en data

Uno de los componentes diferenciales del servicio es la integración de soluciones de telemetría incluidas dentro de la tarifa. Estas herramientas permiten monitorear recorridos en tiempo real, generar reportes detallados de uso y establecer alertas ante desvíos de rutas o salidas de zonas de operación.

El sistema también contempla funcionalidades de seguridad como el bloqueo remoto del motor ante usos no autorizados, así como reportes de hábitos de conducción que ayudan a reducir consumo de combustible y desgaste vehicular.

“Las empresas no solo controlan su flota, sino que toman decisiones basadas en información. Eso impacta directamente en la optimización de costos y en la cultura de seguridad interna”, sostiene el ejecutivo.

Proyección 2026

De cara al 2026, KINTO One Fleet proyecta alcanzar las 400 unidades en operación, lo que representaría un crecimiento estimado de 300%. La estrategia contempla apalancarse en la red nacional de concesionarios Toyota y en la futura ampliación de cobertura de la marca en el país.

“Kinto es la marca de movilidad del Grupo Toyota y somos la única que apuesta directamente por el negocio de leasing operativo en el Perú. Nuestro objetivo es consolidarnos como un aliado estratégico para emprendedores y pequeñas y medianas empresas”, concluye Paliza.

En un entorno donde las compañías revisan cada vez más la eficiencia de sus inversiones, el modelo de leasing operativo comienza a consolidarse como una alternativa estratégica dentro de la gestión empresarial moderna.

