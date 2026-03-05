En un contexto donde la conectividad es clave para el estudio, el trabajo, los emprendimientos y la comunicación diaria, miles de peruanos decidieron seguir eligiendo a Claro Perú. Según cifras oficiales del OSIPTEL, registradas en la herramienta informática PUNKU, Claro Perú alcanzó 14,765 líneas móviles netas ganadas en febrero 2026, posicionándose como líder en portabilidad móvil neta durante dicho mes.

Cada línea que migra representa a una persona que busca una red confiable, mayor cobertura y una experiencia de atención simple, transparente y segura. La decisión de cambiarse a Claro Perú responde a una propuesta que combina infraestructura robusta, planes competitivos y un enfoque centrado en las personas.

Este liderazgo no es circunstancial: desde el inicio de la portabilidad móvil en julio de 2014, Claro Perú tiene un acumulado de 3,022,316 líneas móviles netas ganadas, posicionándose como la empresa con el mayor saldo positivo en este indicador durante todo el período.

Con la mirada puesta en el futuro, Claro Perú continuará invirtiendo en el país para fortalecer su infraestructura, optimizar sus servicios y seguir acercando a más peruanos a las oportunidades que brinda la conectividad digital.

Fuente: https://punku.osiptel.gob.pe/- Información del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) al 03.03.2026.

Reportaje publicitario