El Fondo de Impacto ScotiaRISE es un concurso nacional creado por Scotiabank, como parte de su estrategia de sostenibilidad, con el objetivo de financiar la ejecución de proyectos de alto impacto en el cierre de brechas sociales y ambientales del país. Planteado en cuatro categorías: educación financiera, empleabilidad, inclusión y acción ambiental, el concurso distribuirá hasta S/1 millón entre los ganadores, quienes participarán de un ecosistema de impacto orientado a la generación de cambios sostenibles. Mediante esta plataforma de inversión social, Scotiabank deja un mensaje claro: su compromiso con el desarrollo sostenible del Perú se construye a través de alianzas que generen impacto real y medible, con visión de largo plazo.

Para participar, las organizaciones interesadas deben presentar sus proyectos hasta el 30 de enero siguiendo las indicaciones establecidas en las bases del concurso, las cuales se podrán descargar en la página web de la entidad (www.scotiabank.com.pe/scotiarise). La competencia constará de cinco etapas, las cuales van desde el registro de postulaciones, hasta la elección de ganadores mediante una sesión de pitch ante el jurado calificador, conformado por líderes y especialistas en las áreas de interés.

Además, el 80% de la calificación estará concentrada en cuatro criterios: Impacto Esperado, Viabilidad, Sostenibilidad e Innovación, buscando así que las propuestas planteadas incorporen la tecnología y la inteligencia artificial en el centro de sus intervenciones. A diferencia de otras iniciativas, el fondo se distingue por su enfoque estratégico, orientado a fortalecer capacidades, consolidar alianzas y escalar soluciones sostenibles.

“A través de ScotiaRISE estamos construyendo un ecosistema con el potencial de impulsar cambios relevantes para nuestro país, ya que dinamiza el intercambio de recursos desde distintos frentes para lograr objetivos comunes que convergen en la construcción de un Perú más próspero e inclusivo”, señala Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

Con este lanzamiento, Scotiabank marca un hito en la creación de valor compartido desde el sector empresarial. Con un fuerte enfoque en generación de Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), el banco destaca su capacidad de articulación de redes y creación de ecosistemas para atender los desafíos sociales y ambientales clave en el país. En ese marco, la entidad extiende una invitación abierta a las organizaciones sociales sin fines de lucro a sumarse a esta convocatoria nacional disponible hasta el 30 de enero: ¡Postula tu proyecto y sé parte del cambio con el Fondo de Impacto ScotiaRISE!

