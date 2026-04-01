Llega la Semana Santa y las maletas están listas para la playa, el campamento o esa escapada fuera de la ciudad. Pero también se viene una fecha clave para los hinchas del fútbol peruano: el clásico Alianza Lima contra Universitario de Deportes. ¿Dónde ver el clásico peruano sin interrumpir tu feriado largo?

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El clásico que define todo

El duelo de este sábado 4 de abril es un choque vital para las aspiraciones de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Alianza buscará hacer respetar su liderazgo en la tabla, mientras que la U, en el cuarto lugar, buscará imponerse de local frente a sus hinchas.

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