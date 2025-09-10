YURIMAGUAS.- La Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA) vive una etapa histórica en la rápida consolidación de su institucionalización, tras 14 años de espera. Hoy, con la instalación de su primer Comité Electoral Universitario, avanza a paso firme rumbo a la elección por primera vez de sus primeras autoridades y órganos de gobierno.

Durante más de una década, 8 comisiones organizadoras anteriores no lograron concretar este proceso. Sin embargo, la actual Comisión Organizadora, presidida por el Dr. Mario Esven Reyna Linares, designado mediante Resolución Viceministerial N.° 015-2025-MINEDU, el 11 de febrero de 2025, ha desplegado una gestión ágil y efectiva que permitió acelerar significativamente el proceso institucional.

Es así como el 10 de julio de 2025, el Ministerio de Educación, mediante Oficio N.° 1840-2025-MINEDU/VMGP-DIGESU, reconoció que la UNAAA había cumplido con el 83.34 % de los criterios requeridos para conformar su primer Comité Electoral Universitario.

Posteriormente, 13 de agosto de 2025, el Ministerio de Educación, mediante Oficio N.° 02087-2025-MINEDU/VMGP-DIGESU, autorizó a la UNAAA iniciar el proceso de constitución de sus órganos de gobierno y la elección de autoridades universitarias.

Finalmente, el 8 de septiembre de 2025, la Comisión Organizadora designó, mediante Resolución de Comisión Organizadora N.° 357-2025-UNAAA/CO, al Comité Electoral Universitario. El hecho fue resaltado en una ceremonia solemne en el auditorio institucional, donde se entregaron las resoluciones y credenciales a sus integrantes, quienes posteriormente juramentaron en presencia de autoridades, docentes y estudiantes.

Este histórico acontecimiento no solo marca un hito transcendental en la vida institucional de la UNAAA, sino que también refleja la madurez y el compromiso de una universidad que, tras años de múltiples conflictos y duros desafíos, inicia con firmeza el camino de la democracia interna, fortaleciendo el desarrollo académico y social de la provincia de Alto Amazonas, la región Loreto y el país.

