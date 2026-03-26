Prime, el programa de membresía de Supermercados Wong, inicia una nueva etapa con su expansión al canal físico, incorporando beneficios exclusivos también en el piso de venta. De esta manera, la compañía fortalece su propuesta de ofrecer ventajas diferenciadas y una mejor experiencia a sus clientes.

Wong Prime es el primer modelo de membresía implementado por un supermercado en el Perú. Lanzado en 2023 para Wong.pe y la app Wong, el programa evoluciona este año hacia un esquema integral que conecta la experiencia digital con la presencial, ampliando las ventajas para sus socios y fortaleciendo la relación de largo plazo con sus clientes más frecuentes. Con ello, el supermercado busca consolidar una experiencia verdaderamente omnicanal.

Esta expansión se da en un contexto de crecimiento sostenido del programa. Más de 167 mil clientes en la región ya forman parte de Prime, iniciativa de Cencosud que, al cierre de 2024, representó el 51% de las ventas de comercio electrónico de la compañía. En Perú, el número de suscriptores de Wong Prime creció 36,7% en el último año, impulsando el desempeño del canal online y consolidando este modelo de membresía en el país.

Wong Prime fue lanzado en un evento realizado en su histórica tienda de Benavides. (Foto: Wong)

Según un reciente estudio de Euromonitor y Google, el 71% de los consumidores que compran digitalmente espera experiencias personalizadas, mientras que el 45% busca descuentos y beneficios diferenciados. En ese contexto, el modelo de suscripción de Wong se posiciona como una herramienta clave para construir relaciones de largo plazo con sus clientes.

Wong Prime ofrece delivery gratis por compras desde S/ 79.90, descuentos tanto online como en tiendas físicas y la duplicación de puntos Bonus. Además, brinda beneficios exclusivos con marcas aliadas como Primax, Uber y los teatros La Plaza y Los Productores, e incluye experiencias especiales y campañas promocionales como Prime Week, que se realizará del 23 de marzo al 5 de abril.

La implementación de Wong Prime en todas las tiendas físicas estará acompañada de una campaña integral de comunicación, activaciones en tienda y una estrategia digital orientada a informar a los clientes sobre los beneficios de la membresía.

Con esta iniciativa, Wong de Cencosud busca consolidar un nuevo estándar en el retail peruano, donde la experiencia, la personalización y el valor constante marcan la diferencia.

Wong Prime ofrece delivery gratis por compras desde S/ 79.90, descuentos tanto online como en tiendas físicas y la duplicación de puntos Bonus. (Foto: Wong)

SEMANA DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Como parte de su estrategia de fidelización y del impulso de esta nueva etapa omnicanal, Wong realizará una nueva edición de Prime Week, una semana de descuentos y beneficios exclusivos dirigida a los suscriptores de Wong Prime.

Hasta el 5 de abril, los socios podrán acceder, a través de Wong.pe, la app Wong y las tiendas físicas, a promociones especiales, incluido un 50% de descuento en la membresía, además de beneficios adicionales con aliados estratégicos como Cenco Malls, El Comercio, Uber, Primax y El Hornero, entre otros. Asimismo, se ofrecerán experiencias diferenciadas para socios Prime, como activaciones especiales y beneficios exclusivos durante la semana.

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