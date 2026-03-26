Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Wong celebró el lanzamiento de la nueva etapa de su membresía. (Foto: Wong)
Wong celebró el lanzamiento de la nueva etapa de su membresía. (Foto: Wong)
Por Content LAB

Prime, el programa de membresía de Supermercados Wong, inicia una nueva etapa con su expansión al canal físico, incorporando beneficios exclusivos también en el piso de venta. De esta manera, la compañía fortalece su propuesta de ofrecer ventajas diferenciadas y una mejor experiencia a sus clientes.