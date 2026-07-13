Es bien sabido que, caminar y trotar son actividades físicas que aportan múltiples beneficios para la salud del ser humano. De hecho, ambas favorecen el sistema cardiovascular, fortalecen los músculos y los huesos, contribuyen al control del peso y mejoran la resistencia física. Además, ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y promueven un mayor bienestar tanto físico como mental. Sin embargo, entrenadores han hecho énfasis en la caminata a “paso de abuelo” que suele quemar cientos de calorías, siempre que se realice de manera adecuada. Se consolida como una actividad física cada vez más popular por su accesibilidad, ya que solo requiere calzado cómodo y disposición para andar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO BENEFICIA CAMINAR A “PASO DE ABUELO”?

A través del podcast de Adhgym, compartido por Clarín, destacados entrenadores señalaron que diversas investigaciones demuestran que caminar de manera regular ofrece beneficios para la salud más amplios de lo que habitualmente se piensa. En el caso de una caminata a “paso de abuelo” permite quemar alrededor de 350 calorías en 40 minutos, mientras que hacerlo a un paso más rápido puede elevar el gasto energético hasta unas 600 calorías al día, lo que equivale a aproximadamente 78 000 calorías en un año. Asimismo, especialistas destacan que trotar a paso moderado ayuda a quemar calorías, favorece la salud cardiovascular, mejora la circulación y reduce el estrés. Sin embargo, recomiendan acompañar esta práctica con una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

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¿CUÁNDO SE RECOMIENDA PELAR LA FRUTA ANTES DE CONSUMIRLA?

En declaraciones para CuidatePlus, la integrante del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Cgcodn), Mónica Pérez, sostuvo que consumir la cáscara de algunas frutas y verduras concentra vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes que favorecen el tránsito intestinal y ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Inclusive, favorece la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. No obstante, la experta señaló que no es indispensable dentro de una alimentación saludable comerla como tal. Aunque, recomendó retirar la menor cantidad posible de cáscara y, en caso de consumirla por completo, lavarla correctamente antes de ingerirla.

Eso no es todo, Pérez indicó que, si no es posible garantizar una limpieza adecuada del producto, especialmente en personas inmunodeprimidas o embarazadas, se sugiere retirar la cáscara. Esta medida también es aconsejable para quienes presentan alergia a la piel de la fruta o padecen enfermedades digestivas, como gastroenteritis o brotes de enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, la experta señaló, por ejemplo, que la cáscara de la naranja y el plátano también puede aprovecharse en la cocina. Es decir, con un buen lavado, puede utilizarse rallada, cocida, frita o en infusiones, ya que concentra nutrientes como vitamina C, flavonoides, vitaminas del grupo B y antioxidantes.