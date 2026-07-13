Por Redacción EC

Es bien sabido que, caminar y trotar son actividades físicas que aportan múltiples beneficios para la salud del ser humano. De hecho, ambas favorecen el sistema cardiovascular, fortalecen los músculos y los huesos, contribuyen al control del peso y mejoran la resistencia física. Además, ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y promueven un mayor bienestar tanto físico como mental. Sin embargo, entrenadores han hecho énfasis en la caminata a “paso de abuelo” que suele quemar cientos de calorías, siempre que se realice de manera adecuada. Se consolida como una actividad física cada vez más popular por su accesibilidad, ya que solo requiere calzado cómodo y disposición para andar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.