La Copa Mundial 2026 no solo marcará un hito por su formato tripartito entre México, Canadá y Estados Unidos, sino también por una revolución tecnológica en su identidad visual. Si te has preguntado cómo lucirán las transmisiones desde el Estadio Azteca y el resto de sedes, aquí te detallamos todo sobre la nueva “intro” que dominará las pantallas de todo el mundo.

Intro de la Copa Mundial 2026

📺💨 La INTRO que veremos en la televisión para este Mundial.



Vayan acostumbrándose. pic.twitter.com/NUhPAHQFJB — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) June 10, 2026

Una identidad visual bajo el concepto de “Unity & Flow”

La FIFA ha diseñado un broadcast package que rompe con la tradición. A diferencia de ediciones anteriores, la intro de este 2026 utiliza un sistema de geometría líquida que promete una experiencia visual inmersiva. El concepto, bautizado como “Unity & Flow”, busca representar la unión de las tres naciones anfitrionas mediante una estética iridiscente y metálica que resalta en las transmisiones de alta definición (4K).

¿Qué esperar de la secuencia de inicio de los partidos?

Cada transmisión mundialista comenzará con una secuencia estándar de 15 segundos diseñada para captar la atención del espectador desde el primer segundo. La animación principal despliega un mapa dinámico de Norteamérica donde luces interconectadas viajan entre las sedes, culminando en la formación del trofeo oficial. Todo esto está acompañado por un paisaje sonoro cinemático de la orquesta de la FIFA, que mezcla el ambiente real del estadio con un pulso electrónico moderno.

Tecnología de punta: Tipografía “FIFA Sharp” y marcadores 4K

La legibilidad es la prioridad para esta edición. Los nuevos marcadores gráficos, que verás en la parte inferior de tu pantalla, integran la fuente “FIFA Sharp”. Esta tipografía ha sido optimizada específicamente para que la información (goles, tiempo y alineaciones) sea perfectamente legible tanto en televisores de gran formato como en dispositivos móviles, donde el consumo de streaming será masivo durante este Mundial.

El toque local: Identidad única por sede

Aunque la FIFA mantiene una estructura global para todas las transmisiones, la intro tiene pequeñas variantes de “cápsulas” dependiendo del país anfitrión:

México: La intro incorpora texturas y motivos de la cultura prehispánica en la esfera central.

La intro incorpora texturas y motivos de la cultura prehispánica en la esfera central. Canadá: Predominan los trazos de luz que evocan elementos naturales y la icónica hoja de arce.

Predominan los trazos de luz que evocan elementos naturales y la icónica hoja de arce. Estados Unidos: La estética se vuelca hacia el estilo urbano, con una paleta de colores neón y mayor saturación cromática.

Con estas innovaciones, la FIFA garantiza que cada partido, sin importar en qué ciudad se juegue, mantenga un estándar de calidad visual digno de la historia que se escribirá a partir de este jueves 11 de junio.