Resumen

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Desde la nueva secuencia de 15 segundos hasta los detalles personalizados por país anfitrión, conoce cómo será el inicio de las transmisiones oficiales que verás en pantalla durante el torneo de fútbol más importante del planeta. (Foto: FIFA)
Desde la nueva secuencia de 15 segundos hasta los detalles personalizados por país anfitrión, conoce cómo será el inicio de las transmisiones oficiales que verás en pantalla durante el torneo de fútbol más importante del planeta. (Foto: FIFA)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial 2026 no solo marcará un hito por su formato tripartito entre México, Canadá y Estados Unidos, sino también por una revolución tecnológica en su identidad visual. Si te has preguntado cómo lucirán las transmisiones desde el Estadio Azteca y el resto de sedes, aquí te detallamos todo sobre la nueva “intro” que dominará las pantallas de todo el mundo.

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