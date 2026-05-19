Un descanso nocturno adecuado es clave para mantener el equilibrio físico y mental, ya que influye directamente en la energía, la concentración y el bienestar general. No obstante, factores como el estrés cotidiano, las preocupaciones acumuladas o ciertos hábitos poco saludables pueden afectar la calidad del sueño y dificultar el proceso de conciliación del descanso. Si te resulta complicado dormir o no logras un reposo continuo durante la noche, existen algunas recomendaciones sencillas que pueden ayudarte a mejorar esta situación. Adoptar rutinas más ordenadas, reducir estímulos antes de acostarte y cuidar el entorno en el que duermes puede marcar una diferencia importante, favoreciendo un sueño más profundo y reparador que te permita despertar con mayor sensación de recuperación cada día. A continuación, te contamos mucho más sobre este tema de gran interés para mejorar nuestra salud.

La infalible técnica que te ayuda a dormir más rápido, según expertos

Para favorecer un descanso más reparador, es posible incorporar ciertos ajustes en la rutina diaria y en el entorno de descanso. Uno de los principales puntos es mantener un horario de sueño constante, procurando acostarse y despertarse a la misma hora cada día, con el objetivo de regular el ritmo biológico y facilitar la conciliación del sueño de manera natural.

En caso de no poder dormir tras aproximadamente 15 minutos, se recomienda salir de la cama y realizar una actividad tranquila, como la lectura, en un ambiente relajado, evitando así asociar el espacio de descanso con la inquietud o el insomnio. Cuando aparezca nuevamente la sensación de somnolencia, lo ideal es regresar a la cama para retomar el intento de dormir.

Por otro lado, es crucial crear un ambiente adecuado para el descanso en el dormitorio. Esto implica asegurar un colchón cómodo que proporcione el soporte apropiado, mantener una temperatura fresca en la habitación, controlar la luz utilizando cortinas o antifaz para oscurecer el espacio, y minimizar los ruidos con música suave o máquinas de ruido blanco. También, se aconseja ocultar el reloj para evitar la ansiedad que produce ver el tiempo pasar, así como guardar los aparatos electrónicos para desconectarse de las actividades pendientes y favorecer la relajación.

¿Qué técnica ayudan a conciliar el sueño?

Para lograr una relajación ideal y en consecuencia dormir mejor, se puede hacer uso de diversas técnicas. Algunas son sencillas, tales como tomar una bebida tibia sin cafeína, darte una ducha o baño caliente, leer algo ligero, escuchar música suave o meditar. Estas actividades relajan el cuerpo y la mente.

Otras técnicas más específicas consisten en contar hacia atrás de 3 en 3 desde 300, ya que esto ayuda a la concentración. Tensar y relajar los músculos del cuerpo, comenzando desde los pies y avanzando hacia la cabeza, también ser de ayuda.

Asimismo, se puede practicar la respiración abdominal, inhalando profundamente e inflando el abdomen, aguantando la respiración unos segundos y exhalando despacio. Esta respiración ayuda a regular el ritmo cardíaco y a brindar tranquilidad.

¿Qué actividades perjudican el sueño?

Mantener una agenda muy ocupada que se extiende hasta altas horas de la noche dificulta establecer una rutina de sueño regular, por ello se recomienda limitar las actividades nocturnas a unas pocas veces por semana y apartar tiempo para un ritual relajante antes de acostarse, como un baño caliente o leer.

Asimismo, es importante destacar que si bien el ejercicio regular es beneficioso para el sueño, es importante programarlo adecuadamente, evitando realizarlo de manera excesiva o dentro de las 3 horas previas a dormir, ya que esto puede generar dificultades para conciliar el sueño.

Otros aspectos que puede perjudicar el horario de sueño es el consumo de cafeína y alcohol, por lo que se recomienda ponerles un límite.

Finalmente, la alimentación juega un papel importante. Se deben evitar comidas pesadas antes de dormir, procurando cenar 2 o 3 horas antes de acostarse. En caso de sentir hambre justo antes de ir a la cama, se recomienda optar por un refrigerio ligero y saludable, como yogur o cereal sin azúcar, según explica la plataforma MedlinePlus.