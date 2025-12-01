Sergio Peña rompe el silencio sobre su conversación con Alex Valera tras polémica por la selección: “Hable con el ‘Cholo’”

Sergio Peña es uno de los futbolistas más experimentados en Alianza Lima. Tras su paso por el fútbol de Europa, el volante llegó como refuerzo al cuadro blanquiazul para la última parte de esta temporada. A propósito de ello, el exSan Martín hizo un balance de su paso por el cuadro victoriano y se dio tiempo para aclarar una situación polémica que fue relacionada en su momento con Alex Valera, delantero de Universitario, y otros jugadores del conjunto crema.

En el canal de YouTube “Hazme El Aguante”, el jugador de la selección peruana compartió la experiencia que tuvo con un medio de prensa tras sus comentarios sobre su llamado al equipo nacional. Recordemos que Peña dio a entender que él y otros jugadores dieron la cara por Perú cuando otros no querían defender la camiseta blanquirroja.

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, dijo Sergio en primera instancia.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos pudiendo no estar en la selección y decirle no a la selección. Además, ahorrando críticas y todo, pero dimos la cara y no nos hemos escondido. Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, agregó el mediocampista blanquiazul.

¿Qué más dijo Sergio Peña?

Asimismo, Peña hizo una evaluación de su rendimiento en el equipo de Néstor Gorosito. “En Alianza ahora que vine también me criticaron un montón, pero luego ves estadísticas y en la clasificación a octavos di una asistencia, jugué los dos partidos, clasificamos a cuartos también y una asistencia, jugué los dos partidos. Tengo cuatro o cinco asistencias, dos goles y tengo cuatro meses acá. Entonces, al final es lo que lo que digo que siempre la gente critica, pero al final el entrenador te pone por algo”.

Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Sporting Cristal

El vibrante duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas (hora de Perú) en el estadio Nacional. A continuación, te presentamos los horarios para otros países de la región:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22:00 horas

Dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver por televisión gracias a L1 MAX, el canal que posee los derechos oficiales del torneo local. Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro en línea podrán hacerlo mediante la plataforma L1 Play.