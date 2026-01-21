Una buena alimentación es la base de equilibrio que necesitas para arrancar tu día de la manera más saludable, y energética posible. En esa línea, el consumo de queso, por ejemplo, resulta fundamental debido a las propiedades nutricionales ofrecidas, y una versatilidad que según especialistas, hasta termina resultando adictiva gracias a ciertos componentes integrados.

ESTO EXPLICAN ESPECIALISTAS ACERCA DE LA RAZÓN POR LA CUAL EL QUESO PUEDE RESULTAR ADICTIVO

A nivel global, los nutricionistas recomiendan el consumo de alimentos que contienen vitaminas y aquellos nutrientes fundamentales para el fortalecimiento del cuerpo humano, siendo el queso uno de los cuales llega a generarnos mucha satisfacción en cuanto a sabor se refiere.

De acuerdo a información proveniente de estudio de investigación realizado por parte de especialistas de la Universidad de Michigan, y visualizado mediante PLOS ONE, dicho lácteo contiene una caseína que como sustancia adherida, termina estimulando los receptores opioides del cerebro, y con ello originando toda sensación de placer liberada mediante la dopamina.

Cabe resaltar con respecto a la generación de adicción atraída desde el consumo de queso, que la principal proteína de la leche, y valorada debido a su lenta digestión que libera aminoácidos de forma sostenida, se concentra de manera significativa en el versátil alimento tras eliminación de suero producto de continuo proceso de elaboración.

EL TIPO DE QUESO QUE RECOMIENDA CONSUMIR UN ESPECIALISTA PARA LA SALUD DEL CORAZÓN

La salud del corazón hoy es el tema abordado por diversos especialistas, y entre los cuales destaca Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista certificado que para la revista Parade, reveló detalles acerca de las bondades nutricionales ofrecidas por el queso y su injerencia en el esquema cardiovascular del cuerpo humano.

Según las expresiones vertidas por dicho especialista, uno de los alimentos lácteos más consumidos a nivel mundial, contiene gran cantidad de nutrientes, es fuente de probióticos, proteínas, entre otras propiedades, sin embargo “tienen un alto contenido de grasas saturadas y sodio (que) pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades” vinculadas a tan importante órgano.

En ese sentido, Cheng-Han Chen expresa que existe un tipo de queso capaz incorporarse a una dieta saludable integral para consolidar la salud del corazón, recomendando la mozzarella italiana por encima de otras como el parmesano, cheddar e incluso los azules, ya que proporciona “más de seis gramos de proteína, 143 miligramos de calcio, 138 miligramos de sodio y aproximadamente 4 gramos de grasa saturada” infaltables para el fortalecimiento de cada organismo.

(Fuente: iStock) / svariophoto

Cabe resaltar como parte de los beneficios aportados por tan valioso producto lácteo junto a la leche, por ejemplo, que dada su versatilidad, puedes utilizarla, prepararla y lógicamente consumirla mediante piqueos, derretida en hamburguesas, untada en panes, ensaladas, y diversas masas como la pizza.

ESTOS BENEFICIOS RECIBES SI INTEGRAS EL QUESO A TU DIETA

La conmemoración anual del Día Mundial del Queso, por ejemplo, se convierte en el día y ocasión perfecta para recordar lo esencial que es consumir una porción de este alimento sólido al día.

El queso es del mismo tipo que las carnes rojas, y por ello su alto valor proteico ayuda a formar, reparar y mantener los tejidos del cuerpo humano, entre otros beneficios.

Asimismo, representa una de las principales fuentes de calcio, mineral fundamental para la salud de los huesos, contiene aminoácidos, reduce la placa bacteriana, estimula la producción de saliva, y además tiene un efecto positivo en la lucha contra la osteoporosis, por ejemplo.

Durante el embarazo, el queso, también, ayuda a las personas gestantes porque contiene una gran cantidad de ácido fólico que favorece a la producción de leche materna.

Cabe resaltar, que su composición consta y se caracteriza por estar elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja u otros mamíferos, mientras sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, niveles de nata en la leche, curación, y tratamientos en su proceso.