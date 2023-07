Así luce el nuevo departamento de ‘La Uchulu’

Etza Alanís Reategui Wong o también conocida como ‘La Uchulú’ es uno de los personajes de la televisión peruana que ha ido ganando popularidad gracias a su trabajo como uno de los TikTokers más influyentes a nivel nacional. Hace algunas semanas reveló en el magazine de América Televisión detalles inéditos sobre su nuevo departamento que adquirió.

¿CÓMO ES LA NUEVA CASA DE ‘LA UCHULÚ’?

“América hoy” se logró comunicar en exclusiva con ‘La Uchulu’ para saber a detalle el nuevo departamento que se compró hace poco en su natal Pucallpa. La actriz cómica se enlazó en vivo y enseñó frente a cámaras algunos ambientes del lugar que se encuentra viviendo actualmente.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo se mostraron felices por cómo es su hogar y lo que ha logrado conseguir a base de esfuerzo. La artista mostró sus cosas que poco a poco ha ido comprando con el objetivo de tener todo amueblado su nueva residencia.

Durante la transmisión, ‘La Uchulu’ mostró sus paredes que se encuentran totalmente pintadas de un color crema, pues logra combinar perfectamente con el piso que tiene mayolicas. En el mismo espacio se ubica su comedor, el cual está conformada por una pequeña mesa de vidrio con una base de color marrón oscuro, también de dos sillas del mismo tono para que pueda sentarse.

Por último, enseñó con emoción el ambiente donde está su cocina. Según las imágenes, se puede observar que las gavetas combinan con el resto de los ambientes. Sin embargo, decidió no contar ciertos detalles, pues señaló que recién había almorzado y no estaba en condiciones de ser revelado públicamente. “Eso no voy a enseñar porque recién he desayunado”, dijo con una risa nerviosa.

¿QUÉ DIJO ‘LA UCHULÚ’ SOBRE ‘DAYANITA’?

Durante los últimos tiempos se viene especulando sobre la enemistad que existe entre ‘La Uchulú’ y ‘Dayanita’. Como se conoce, ambas figuras mantienen una rivalidad televisada, aunque suelen hacer el mismo trabajo. Sin embargo, ante varios rumores Etza (La Uchulú) tomó la decisión de desmentir aquella rivalidad que siempre está presente en el limbo.

“No, solo conocidas, no tenemos mucha comunicación últimamente, no somos tan cercanas. Tampoco somos rivales, como han querido dar a entender. No soy de pelear con nadie”, dijo.

Por otro lado, sostuvo que actualmente se encuentra enfocada en su etapa como influencer, creando sus proyectos para sus distintas redes sociales. “No sé nada, de todo lo que dicen en las redes sociales. La verdad, ahorita me encuentro un poco alejada de la televisión por decisión propia, concentrada en mis contenidos en YouTube y Facebook”, recalcó en relación sobre su ingreso al programa “JB en ATV”.