Lionel Messi se une a OpenAI en un sorpresivo comercial que ya es viral en redes sociales. Conoce los detalles de su interacción con ChatGPT y los anuncios más recordados del astro rosarino. (Foto: ChatGPT YouTube)
Lionel Messi se une a OpenAI en un sorpresivo comercial que ya es viral en redes sociales. Conoce los detalles de su interacción con ChatGPT y los anuncios más recordados del astro rosarino. (Foto: ChatGPT YouTube)
Por Paolo Valdivia

El astro argentino, Lionel Messi, sigue sorprendiendo al mundo entero, pero esta vez no lo hizo dentro del campo de juego, sino en el terreno de la tecnología. En una colaboración que ya se ha vuelto viral, Messi protagoniza un divertido comercial junto a ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, mientras se juega la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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