El astro argentino, Lionel Messi, sigue sorprendiendo al mundo entero, pero esta vez no lo hizo dentro del campo de juego, sino en el terreno de la tecnología. En una colaboración que ya se ha vuelto viral, Messi protagoniza un divertido comercial junto a ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, mientras se juega la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿De qué trata el comercial de Messi y ChatGPT?

En el breve pero comentado spot de apenas 15 segundos se puede ver a Lionel Messi interactuando de forma muy cercana con la inteligencia artificial, a la que llama cariñosamente “Char”.

Durante el video, el capitán de la Selección Argentina le hace una petición bastante particular: “¿Puedes poner mi pelo con los colores de la selección argentina pero que se vea natural?”. Al ver el gracioso resultado en la pantalla de su teléfono, Messi suelta una sonrisa y comenta: “Los chicos se van a reír. Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así”.

El video no solo resalta la faceta más relajada del futbolista, sino que expone de forma masiva las funciones de edición y procesamiento multimodal de ChatGPT en tiempo real. Puedes revivir el momento exacto a continuación:

La IA y Lionel Messi

Este comercial marca un hito en la publicidad actual. Unir la figura de Messi —una de las marcas personales más valiosas del planeta— con ChatGPT evidencia cómo las empresas de tecnología buscan normalizar y acercar el uso de la IA a la vida cotidiana a través del entretenimiento y el fútbol. La campaña aprovecha la fiebre mundialista y el carisma del “Diez” para conectar de manera inmediata con audiencias de todas las edades.

Los comerciales más icónicos en la carrera de Lionel Messi

La aparición de Messi con ChatGPT se suma a una larguísima lista de producciones publicitarias globales. A lo largo de su carrera, Leo ha sido el rostro de las campañas más creativas de la televisión. Aquí recordamos algunos de sus anuncios más icónicos:

Pepsi (Duelos de habilidad y música): Desde sus inicios en el Barcelona, Messi ha protagonizado legendarios comerciales para Pepsi, compartiendo pantalla con figuras como Ronaldinho, Beyoncé o Kendall Jenner, usualmente en dinámicas llenas de ritmo y regates imposibles.

Desde sus inicios en el Barcelona, Messi ha protagonizado legendarios comerciales para Pepsi, compartiendo pantalla con figuras como Ronaldinho, Beyoncé o Kendall Jenner, usualmente en dinámicas llenas de ritmo y regates imposibles. Adidas (“Impossible is Nothing”): Como el principal embajador de la marca alemana, ha liderado spots muy emotivos. Uno de los más recordados es el del Mundial de Qatar, donde gracias a los efectos digitales, “varios Messis” de diferentes épocas entrenaban juntos.

Como el principal embajador de la marca alemana, ha liderado spots muy emotivos. Uno de los más recordados es el del Mundial de Qatar, donde gracias a los efectos digitales, “varios Messis” de diferentes épocas entrenaban juntos. Lay’s (El amor por las papas fritas): En un tono mucho más cómico y relajado, los anuncios de Lay’s suelen mostrar a Messi haciendo trucos o “sufriendo” porque alguien intenta quitarle su bolsa de papas.

En un tono mucho más cómico y relajado, los anuncios de Lay’s suelen mostrar a Messi haciendo trucos o “sufriendo” porque alguien intenta quitarle su bolsa de papas. Budweiser (“Be a King”): Una campaña que celebró su récord de goles en un solo club, enviando botellas personalizadas a cada uno de los porteros a los que Messi les había anotado.

Una campaña que celebró su récord de goles en un solo club, enviando botellas personalizadas a cada uno de los porteros a los que Messi les había anotado. Louis Vuitton (La foto del siglo): Aunque fue una campaña gráfica y digital antes del Mundial de 2022, su anuncio junto a Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez sobre un maletín de la marca se convirtió en una de las fotos más virales de la historia de internet.

Aunque fue una campaña gráfica y digital antes del Mundial de 2022, su anuncio junto a Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez sobre un maletín de la marca se convirtió en una de las fotos más virales de la historia de internet. Spider-Man (El grito de Messi): En pleno Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó uno de los comerciales de la nueva película de “Spider-Man: Brand New Day” en donde su grito mientras era cargado por el Hombre Araña, se hizo viral en redes sociales.

Argentina vs. Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 regalará uno de los partidos más electrizantes del fútbol internacional. Tras un dramático sábado de cuartos de final donde ambas escuadras tuvieron que batallar 120 minutos en la prórroga, la Selección Argentina de Lionel Messi y la Selección de Inglaterra comandada por Jude Bellingham se verán las caras este miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta para definir al gran finalista del torneo.

La Albiceleste, actual campeona defensora, selló su clasificación tras imponerse con autoridad por 3-1 ante Suiza en el tiempo extra gracias a los golazos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por su parte, el seleccionado de los Three Lions, dirigidos por Thomas Tuchel, avanzó a esta instancia remontando un duro partido contra Noruega (2-1) con un brillante doblete de Bellingham. Este esperado cruce significará el primer enfrentamiento mundialista entre argentinos e ingleses desde el recordado partido de la fase de grupos en el Mundial de Corea-Japón 2002.