La transmisión manual podría tener los días contados incluso dentro de la división deportiva de BMW. Así lo dejó entrever el jefe de BMW M, Frank van Meel, quien reconoció que mantener este tipo de caja en los modelos de alto desempeño cada vez resulta más difícil desde el punto de vista técnico y económico.

Durante una reciente entrevista, el ejecutivo explicó que las transmisiones manuales enfrentan limitaciones importantes frente a las automáticas modernas. Uno de los principales problemas es el límite de torque que pueden soportar, que ronda los 440 lb-ft (unos 597 Nm) en las actuales cajas de seis marchas utilizadas por la marca. Esto restringe su uso a modelos específicos como el M2, M3 y M4.

Desarrollar una nueva transmisión manual capaz de soportar mayores niveles de potencia tampoco parece viable. Según el propio Van Meel, el reducido volumen de ventas de estos vehículos dificulta justificar la inversión necesaria para diseñar un sistema completamente nuevo, especialmente en un mercado que avanza hacia la electrificación y las transmisiones automáticas de alto rendimiento.

A ello se suma otro factor clave: las cajas automáticas actuales son más rápidas y eficientes. Desde el punto de vista de ingeniería, una transmisión manual puede afectar tanto el consumo de combustible como las prestaciones generales del vehículo, lo que termina jugando en su contra dentro de la estrategia de desarrollo de nuevos modelos.

Pese a este panorama, BMW no planea eliminar inmediatamente el pedal de embrague. La marca asegura que seguirá ofreciendo versiones manuales en algunos modelos durante los próximos años, especialmente para satisfacer a los entusiastas de la conducción. Sin embargo, el propio jefe de BMW M reconoce que mantenerlas más allá de la próxima década será cada vez más complicado.

En la práctica, esto podría significar que los actuales deportivos de la marca, como el M2, M3 o M4, representen los últimos BMW M con transmisión manual. Si se confirma esta tendencia, el icónico cambio de marchas con tres pedales pasaría a convertirse más en un símbolo histórico que en una tecnología con futuro dentro de la firma alemana.

En una industria automotriz que avanza hacia la electrificación y la automatización, incluso los íconos del manejo analógico parecen estar llegando al final de su historia.