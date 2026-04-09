Resumen

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El BMW 2002 Turbo en el Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
El BMW 2002 Turbo en el Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Redacción EC

La transmisión manual podría tener los días contados incluso dentro de la división deportiva de BMW. Así lo dejó entrever el jefe de BMW M, Frank van Meel, quien reconoció que mantener este tipo de caja en los modelos de alto desempeño cada vez resulta más difícil desde el punto de vista técnico y económico.

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