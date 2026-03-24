5. JAC E-30X: el E-30X es un vehículo compacto que cuenta con una batería de 41 kWh, una autonomía de 340 km y un sistema de frenado regenerativo. Su motor eléctrico genera 134 hp y 175 Nm de torque, y está enfocado en un uso principalmente citadino. Este modelo llega desde US$26.990, según la web de JAC.

JAC E30-X. (Foto: JAC) / JAC

4. BYD Seagull: el Seagull es un citycar que utiliza baterías Blade LFP de 38,8 kWh, con una autonomía de hasta 380 km. Su diseño es de estilo semi deportivo y cuenta con un motor eléctrico que genera 74 hp y 135 Nm de torque. Su precio parte desde US$24.990.

BYD Seagull / BYD

3. Chevrolet Spark EUV: este modelo se presentó recientemente en el mercado peruano, ahora convertido en un SUV crossover. Cuenta con una batería de 41,9 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 380 km, mientras que su motor eléctrico desarrolla 101 hp y 180 Nm de torque. Está disponible desde US$24.990.

El Chevrolet Spark EUV llega desde China, por lo que podría tener un precio asequible. (Foto: Chevrolet) / Chevrolet

2. Renault Kwid E-Tech 100% eléctrico: el Kwid es un hatchback urbano con transmisión automática y un motor de 65 hp y 113 Nm de torque. Su batería de iones de litio de 26,8 kWh ofrece una autonomía máxima de 298 km. Este vehículo llega desde US$20.490.

Renault K-wid E-Tech 100% eléctrico. (Foto: Renault) / Renault

1. Dongfeng Nammi Box: es un hatchback eléctrico compacto urbano con tracción delantera, equipado con un motor eléctrico de 95 hp y entre 160 y 175 Nm de torque. Utiliza una batería LFP de aproximadamente 31,4 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 330 km (ciclo CLTC). Su precio en el mercado peruano parte desde US$15.990 hasta US$17.990, según la versión.