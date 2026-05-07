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El prototipo fue presentado recientemente junto al Terrano PHEV Concept durante el Auto China 2026, acompañado de una destacada gama de vehículos de nueva energía (NEV) exhibidos en el stand de Nissan. La marca japonesa apunta a presentar las versiones de producción de ambos conceptos dentro de un año. (Foto: Nissan)
El prototipo fue presentado recientemente junto al Terrano PHEV Concept durante el Auto China 2026, acompañado de una destacada gama de vehículos de nueva energía (NEV) exhibidos en el stand de Nissan. La marca japonesa apunta a presentar las versiones de producción de ambos conceptos dentro de un año. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

Nissan acelera su estrategia de electrificación y América Latina aparece cada vez más en el radar. Durante el Autoshow de Beijing 2026, la marca japonesa presentó el Urban SUV PHEV Concept, un prototipo que adelanta el desarrollo de un nuevo SUV híbrido enchufable pensado inicialmente para el mercado chino, pero con potencial de expansión hacia otras regiones, incluida Latinoamérica.

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