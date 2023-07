Fiestas Patrias: viaja seguro en tu auto con estas recomendaciones

Los feriados por Fiestas Patrias son la ocasión perfecta para organizar un viaje familiar o en amigos a bordo de un auto. Sin embargo, antes de encender motores y emprender la aventura, es recomendable tomar algunas precauciones a fin de evitar inconvenientes y viajar seguro.

Pensando en ello, los expertos de General Motors y Chevrolet nos brindan algunos consejos clave para que puedas tener tu vehículo en óptimo estado e iniciar tu próximo road trip fuera de la ciudad sin preocupaciones.

Mantenimiento preventivo: así tu auto sea nuevo, es importante que lo lleves a hacer una revisión antes de salir de viaje. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) recomienda ir a un taller formal y seguro por lo menos 24 horas antes del viaje. Los puntos básicos a revisar son aire y presión de las llantas, aceite, líquido de frenos, agua en el limpiaparabrisas, cinturones de seguridad, luces y más.

Tecnología de seguridad: el equipamiento de seguridad no solo implica implementos básicos como la llanta de emergencia, botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios y otros. También se refiere a la tecnología del propio auto. Hoy en día, el mercado ofrece modelos que garantizan una mejor seguridad en el manejo, como frenos de disco en todas las ruedas, asistentes de salida en pendiente, cámaras y sensores de retroceso y más.

Es importante que conozcas el estado de tu vehículo antes de partir a un viaje largo / General Mot

No conduzcas cansado: si vas a conducir por varias horas, debes estar en buenas condiciones físicas. Por ello, descansa bien la noche anterior. Manejar con sueño pondrá en riesgo tu integridad y la de tu familia. Además, mantén siempre las dos manos sobre el volante y mira atentamente la carretera. No excedas nunca los límites de velocidad y si hay pistas mojadas, sé más cuidadoso. Por último, no uses el celular mientras manejas, a no ser las puedas manipular con asistente de voz, sin tener que tocar el teléfono. Además, con esta app podrás recibir indicadores de tu perfil de conducción, tips para reducir las probabilidades de accidente, además de un diagnóstico en tiempo real de la salud de tu auto.

Información clave: no todos los autos cuentan con modernas tecnologías, que asisten inmediatamente al conductor ante un accidente o robo. Por ello, ten a la mano números de emergencia como el 105 (Policía Nacional), 115 (Defensa Civil), 116 (Bomberos), Policía de Carreteras (110), 118 (guardacostas), 119 (mensajería de voz en caso de emergencias). Además, recuerda que puedes ver el estado de las vías a nivel nacional en el mapa de carreteras que ofrece Provías en el siguiente link: http://wsgcv.proviasnac.gob.pe/sgcv_emergenciavial