Viajar por carreteras alejadas de la ciudad ya no tiene por qué implicar desconexión total. El sistema de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX, ha ampliado sus capacidades y ahora permite acceso a internet en vehículos en movimiento, una solución pensada para quienes recorren largas distancias por zonas sin cobertura celular.

La clave de esta propuesta está en una antena de alto rendimiento, diseñada para instalarse en el techo del vehículo y mantener conexión estable incluso a altas velocidades. A diferencia de los equipos domésticos, este hardware está preparado para resistir vibraciones, viento, lluvia y polvo, además de operar en condiciones climáticas extremas, lo que lo convierte en una opción viable para rutas extensas y escenarios exigentes.

Para contar con conectividad en movimiento se requiere, además del equipo, un plan de servicio específico para movilidad, distinto al que se utiliza en instalaciones fijas. Este tipo de suscripción prioriza la conexión mientras el vehículo se desplaza, aunque su desempeño puede variar según la congestión de la red satelital en cada región.

Respecto al costo de este servicio, se deben considerar el precio inicial del hardware, que en el caso de Starlink se ofrece desde S/.750, y del propio plan, pudiendo ser de 100 GB a S/.190 o itinerante ilimitado a S/.335.

La instalación no es menor: se recomienda un montaje profesional que asegure correcta fijación, sellado contra filtraciones y un cableado ordenado hacia el interior del auto. En cuanto a la energía, el sistema puede alimentarse mediante inversores conectados a la batería del vehículo o estaciones de energía portátiles, una consideración clave para viajes prolongados.

Como alternativa más sencilla, Starlink ofrece el Starlink Mini, un dispositivo portátil con router Wi-Fi integrado. Si bien no está pensado para uso permanente a altas velocidades, resulta útil para trayectos ocasionales o como respaldo de conectividad durante paradas en ruta.

Más allá del entretenimiento, el internet satelital en autos aporta beneficios concretos en seguridad y navegación, permitiendo mantener comunicación, enviar ubicación o acceder a servicios digitales sin depender de redes móviles. Aunque aún no es una solución masiva por costos y requerimientos técnicos, marca un nuevo paso hacia la conectividad total en la experiencia de manejo, incluso lejos del asfalto urbano.