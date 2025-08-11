La Fuerza Aérea de Estados Unidos planea sumar dos Tesla Cybertrucks a su programa de ensayos de municiones guiadas de precisión en el Campo de Misiles White Sands, en Nuevo México. Según documentos de contratación recientes, el modelo fue incluido por nombre propio en una lista de 33 vehículos, destacando su diseño inusual y su potencial relevancia como amenaza en el campo de batalla.

Aunque la mayoría de los vehículos solicitados son sedanes, camionetas y SUV convencionales, los Cybertrucks —reconocibles por su exoesqueleto de acero inoxidable y líneas angulares— son los únicos modelos especificados por marca para prácticas de tiro. Los planificadores militares consideran que podrían ser empleados por adversarios en conflictos futuros, por lo que el entrenamiento debe contemplar ese escenario.

“En operaciones reales, es probable que vehículos del enemigo adopten la forma de un Tesla Cybertruck, dado que no sufren el daño habitual tras un impacto significativo”, señala la solicitud oficial.

Estas pruebas forman parte del programa de Municiones Guiadas de Precisión Standoff del Comando de Operaciones Especiales, que incluye armas como el misil AGM-114 Hellfire, el AGM-176 Griffin y la bomba láser de pequeño diámetro GBU-39/B, todas diseñadas para impactar objetivos terrestres con alta precisión y mínimo daño colateral.

La Fuerza Aérea justifica la inclusión de los Cybertrucks por su arquitectura eléctrica de 48 V y un diseño exterior que no se asemeja a ningún vehículo actualmente en el mercado. Un estudio de febrero de 2025 resaltó que su exoesqueleto sin pintar y su forma angular marcan una diferencia frente a las carrocerías de acero o aluminio convencionales, y que estas características apenas empiezan a explorarse en la industria.

En un contexto donde vehículos comerciales se ven cada vez más en conflictos irregulares, la Fuerza Aérea busca anticiparse a escenarios de combate menos previsibles, incorporando incluso tecnología de consumo que podría ser reutilizada con fines bélicos.