La más reciente edición del Estudio de Calidad y Confiabilidad del Vehículo (VDS) de J.D. Power México revela que los propietarios más jóvenes, los pertenecientes a la Generación Z, son quienes reportan un mayor número de problemas en sus vehículos durante los primeros 12 a 36 meses de uso.

Según el informe, los miembros de la Generación Z registran un promedio de 307 problemas por cada 100 vehículos (PP100), la cifra más alta entre todos los grupos generacionales analizados y que supera considerablemente el promedio general del mercado, que se ubica en 229 PP100. Además, cerca del 72 % de los propietarios Z ha reportado al menos un problema con su vehículo en ese periodo, lo que los convierte en el grupo más “vocal” respecto a fallas.

La razón de esta mayor incidencia no se limita a defectos mecánicos: el informe destaca que los problemas más frecuentes reportados por la Generación Z están vinculados con la tecnología a bordo. En particular, la ausencia de puertos USB o tomas de corriente en los vehículos figura como la principal queja de este grupo. Esto evidencia una expectativa elevada, y posiblemente distinta, sobre lo que debe ofrecer un auto moderno en términos de conectividad y confort.

Este hallazgo representa un desafío para las marcas automotrices, pues pone de manifiesto que las generaciones más jóvenes, nativas digitales, demandan mayores estándares tecnológicos y de equipamiento, más allá de la robustez tradicional de un vehículo. Como indicó un portavoz de J.D. Power México, los propietarios Z “esperan más de su vehículo en términos de tecnología”, lo que obliga a los fabricantes a repensar diseño y equipamiento.

El estudio analiza 184 fallas específicas distribuidas en nueve categorías, como exterior, experiencia de manejo, tren motriz, infoentretenimiento, interiores, entre otras, lo que permite una evaluación integral del desempeño de los vehículos nuevos.

Para el mercado automotor, estos resultados representan una señal clara: los jóvenes de la Generación Z no solo son un segmento creciente de compradores, sino también un grupo con expectativas más altas en cuanto a tecnología, confort y conectividad. Esto podría impulsar una mayor demanda de autos con mejores sistemas de infoentretenimiento, conectividad, y equipamiento moderno.

En resumen, la participación de la Generación Z en el VDS 2025 evidencia un cambio generacional en las prioridades del consumidor automotor: más allá del motor o la mecánica, lo que más pesa hoy es la experiencia tecnológica y el confort; y para muchos jóvenes, esos factores pueden marcar la diferencia entre un auto satisfactorio o una fuente de frustraciones tempranas.



