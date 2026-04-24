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Xiaomi SU7: el fabricante chino presenta su primer auto eléctrico con hasta 800 km de autonomía. (Foto: REUTERS/Florence Lo)
Xiaomi SU7: el fabricante chino presenta su primer auto eléctrico con hasta 800 km de autonomía. (Foto: REUTERS/Florence Lo)
/ Reuters/Florence
Por Agencia AFP

El Salón del Automóvil de Pekín 2026 abrió sus puertas con una señal clara para la industria global: China quiere liderar la nueva era del automóvil. En la muestra, considerada una de las más grandes del mundo, los fabricantes locales concentran la atención con una amplia ofensiva de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y modelos con altos niveles de conectividad.

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