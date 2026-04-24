El Salón del Automóvil de Pekín 2026 abrió sus puertas con una señal clara para la industria global: China quiere liderar la nueva era del automóvil. En la muestra, considerada una de las más grandes del mundo, los fabricantes locales concentran la atención con una amplia ofensiva de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y modelos con altos niveles de conectividad.

La feria se desarrolla del 24 de abril al 3 de mayo y reúne cifras récord. Según los organizadores y reportes internacionales, esta edición presenta 1.451 vehículos, 181 estrenos mundiales y 71 prototipos distribuidos en cerca de 380 mil metros cuadrados de exhibición. La magnitud del evento refleja el peso que ha ganado China como principal mercado automotor del planeta y como centro de innovación del sector.

Las marcas chinas llegan con protagonismo propio. Empresas como BYD, Geely, Nio, Chery y otras firmas locales exhiben desde SUV familiares hasta sedanes premium y vehículos inteligentes desarrollados para competir tanto en su mercado interno como en Europa y otras regiones. El foco ya no está solo en ofrecer precios competitivos, sino también en diseño, autonomía, software y conducción asistida.

Uno de los mensajes más visibles del salón es el salto de los fabricantes chinos hacia segmentos de mayor valor. Reuters destacó que varias compañías están apuntando ahora a las marcas alemanas de lujo con modelos eléctricos equipados con tecnología avanzada y precios inferiores a los de sus rivales tradicionales. Esa estrategia busca ampliar su presencia en China y acelerar su crecimiento internacional.

Mientras tanto, los fabricantes globales también aprovechan la vitrina de Pekín para mostrar sus novedades. Marcas como BMW, Audi, Mercedes-Benz y Volkswagen presentan versiones eléctricas y desarrollos específicos para el consumidor chino, un mercado clave para sus resultados comerciales.

Además de los vehículos, otro eje central del evento es la tecnología. Baterías de carga rápida, plataformas digitales, inteligencia artificial y sistemas de conducción autónoma forman parte de las presentaciones. El automóvil ya no se muestra solo como medio de transporte, sino como un dispositivo conectado en constante evolución.

Auto China 2026 confirma así un cambio de equilibrio en la industria. Si durante décadas Europa, Japón y Estados Unidos marcaron el paso, hoy China se posiciona como uno de los actores más influyentes en movilidad eléctrica y desarrollo automotor. El Salón de Pekín funciona, en ese contexto, como una vitrina del presente y una pista de hacia dónde se dirige el mercado mundial.