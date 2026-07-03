La celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos también llegó al mundo automotor. Nissan presentó una edición especial de la Frontier que conmemora esta histórica fecha con una producción limitada a apenas 2.500 unidades y un diseño exclusivo que pone en valor tanto la tradición estadounidense como la trayectoria industrial de la marca japonesa en ese mercado.

Denominada 250th Anniversary Edition, esta variante toma como base la versión PRO-4X y se distingue por un emblema especial en el portón posterior. El tradicional nombre “Frontier” incorpora un diseño monocromático inspirado en la bandera de Estados Unidos, un detalle sutil que reemplaza los habituales acabados cromados o en color y que busca rendir homenaje al semiquincentenario del país norteamericano.

Más allá del aspecto estético, la pickup mantiene intactas sus capacidades. Conserva el motor V6 de 3.8 litros de 310 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades, así como el completo equipamiento todoterreno que caracteriza a la versión PRO-4X, incluyendo tracción 4x4, suspensión preparada para uso fuera del asfalto y un amplio paquete tecnológico y de seguridad.

La edición limitada de la Frontier presenta un diseño exclusivo de barras y estrellas en el emblema del portón trasero y no tiene aumento de precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP). (Foto: Nissan) / Nissan

El lanzamiento también coincide con otro importante hito para Nissan. La compañía celebró recientemente la fabricación de la unidad un millón de la Frontier en su planta de Canton, Mississippi, instalación donde actualmente se produce este modelo para el mercado estadounidense. Desde que inició la fabricación de pickups en Estados Unidos en la década de 1980, la marca ha ensamblado más de dos millones de Frontier en ese país, reforzando su presencia dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado.

Un aspecto llamativo es que esta edición especial no tendrá un costo adicional para quienes adquieran una Frontier PRO-4X. Sin embargo, su disponibilidad estará limitada únicamente a las 2.500 unidades que serán ensambladas durante julio, lo que la convierte en una pieza de colección para los seguidores del modelo.

¿Podría llegar al Perú?

Aunque Nissan no ha anunciado planes para comercializar esta edición fuera de Estados Unidos, la propuesta demuestra cómo las marcas aprovechan las series especiales para reforzar la identidad de sus modelos y mantener vigente el interés del público.

En mercados como el peruano, donde la Frontier goza de una sólida reputación en los segmentos de trabajo y recreación, no sería extraño que en el futuro la marca apueste por versiones exclusivas con acabados diferenciados para captar a un público que busca mayor exclusividad sin alterar la fórmula mecánica de la pickup.