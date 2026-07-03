Más de 2 millones de camionetas Nissan Frontier ensambladas en EE. UU. desde 1998. (Foto: Nissan)
Más de 2 millones de camionetas Nissan Frontier ensambladas en EE. UU. desde 1998. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

La celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos también llegó al mundo automotor. Nissan presentó una edición especial de la Frontier que conmemora esta histórica fecha con una producción limitada a apenas 2.500 unidades y un diseño exclusivo que pone en valor tanto la tradición estadounidense como la trayectoria industrial de la marca japonesa en ese mercado.

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