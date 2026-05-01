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Un vehículo con luces turquesas en las calles de China. (Foto: Stanford Center for Internet and Society)
Un vehículo con luces turquesas en las calles de China. (Foto: Stanford Center for Internet and Society)
/ Stanford Center for Internet and Society
Por Redacción EC

En medio del acelerado desarrollo de la conducción autónoma, China comienza a mostrar una tendencia que podría marcar el futuro de la movilidad: el uso de luces turquesa para identificar vehículos que circulan con algún nivel de automatización.

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