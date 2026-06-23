Mientras ofrece luminosidad y estilo, este equipamiento plantea preguntas clave sobre confort térmico, eficiencia y costes a largo plazo en nuestros automóviles. (Foto: Mapfre)
Mientras ofrece luminosidad y estilo, este equipamiento plantea preguntas clave sobre confort térmico, eficiencia y costes a largo plazo en nuestros automóviles. (Foto: Mapfre)
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Por Redacción EC

Los techos corredizos o sunroof se han convertido en uno de los equipamientos más valorados por los compradores de autos nuevos. En los últimos años, incluso modelos de segmentos accesibles han comenzado a incorporarlos como parte de sus versiones más equipadas. Sin embargo, más allá de la apariencia premium que ofrecen, surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿realmente son útiles en el día a día?

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