Los techos corredizos o sunroof se han convertido en uno de los equipamientos más valorados por los compradores de autos nuevos. En los últimos años, incluso modelos de segmentos accesibles han comenzado a incorporarlos como parte de sus versiones más equipadas. Sin embargo, más allá de la apariencia premium que ofrecen, surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿realmente son útiles en el día a día?

Para muchos conductores, la principal ventaja del sunroof es la sensación de amplitud que genera dentro del habitáculo. Al permitir una mayor entrada de luz natural, el interior se percibe más espacioso y agradable, especialmente en vehículos con cabinas compactas o acabados oscuros. Además, en los modelos panorámicos, los pasajeros también disfrutan de una mejor vista del entorno durante los viajes.

Otro beneficio es la ventilación. A diferencia de abrir las ventanas laterales, un sunroof permite renovar el aire del interior con menos turbulencias y ruido. Asimismo, puede ayudar a expulsar más rápidamente el aire caliente acumulado cuando el vehículo ha permanecido estacionado bajo el sol.

Sin embargo, cuando se analiza su uso real, la situación cambia. Diversos especialistas señalan que muchos propietarios terminan utilizando el sunroof con poca frecuencia. Factores como el calor excesivo, la contaminación, las lluvias o simplemente la comodidad del aire acondicionado hacen que permanezca cerrado la mayor parte del tiempo. Incluso en foros de usuarios es común encontrar conductores que reconocen haberlo abierto apenas unas cuantas veces después de comprar el vehículo.

Ventajas y desventajas del techo panorámico en los autos. (Foto: Mapfre) / Mapfre

A ello se suman algunos inconvenientes prácticos. Uno de los más conocidos son las posibles filtraciones de agua. Aunque los sistemas modernos incorporan canales de drenaje para evacuar la humedad, estos pueden obstruirse con polvo, hojas o suciedad, provocando filtraciones hacia el interior de la cabina si no reciben mantenimiento periódico.

También existen otros aspectos menos evidentes. Los techos de cristal añaden peso al vehículo, reducen ligeramente el espacio para la cabeza y pueden incrementar la temperatura interior cuando el automóvil permanece expuesto al sol durante varias horas. Además, cualquier avería relacionada con motores eléctricos, rieles o paneles de vidrio suele representar costos de reparación superiores a los de un techo convencional.

Desde el punto de vista comercial, el sunroof sigue siendo un elemento atractivo. Su presencia suele mejorar la percepción de calidad del vehículo e incluso puede contribuir a un mayor valor de reventa en el mercado de segunda mano. Por ello, muchas marcas lo utilizan como uno de los principales argumentos para diferenciar las versiones más equipadas.

Entonces, ¿vale la pena? La respuesta depende del perfil de cada conductor. Para quienes disfrutan de la conducción al aire libre, valoran la iluminación natural y buscan una experiencia más agradable a bordo, el sunroof puede ser una característica interesante. Pero para aquellos que priorizan la funcionalidad, el bajo mantenimiento y el mejor aprovechamiento del presupuesto, probablemente se trate más de un elemento de confort que de una verdadera necesidad.

En otras palabras, el sunroof aporta beneficios reales, pero está lejos de ser un equipamiento imprescindible. Su valor radica más en la experiencia y la percepción de exclusividad que en una ventaja práctica determinante.