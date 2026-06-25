Las señales de tráfico sirven de advertencia a todos los usuarios de la vía para garantizar su seguridad ante posibles peligros y situaciones de riesgo al conducir. (Foto: Unsplash)
Las señales de tráfico sirven de advertencia a todos los usuarios de la vía para garantizar su seguridad ante posibles peligros y situaciones de riesgo al conducir. (Foto: Unsplash)
/ Unsplash/Yoel J Gonzalez
Por Redacción EC

El Foro Mundial para la Armonización de Reglamentaciones sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de la ONU, el espacio donde gobiernos y expertos trabajan para unificar las normas técnicas de los automóviles, aprobó un marco para los sistemas de conducción automatizada, conocidos como ADS por sus siglas en inglés.

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