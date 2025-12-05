La filial australiana del fabricante japonés Nissan y el preparador local Premcar presentaron una nueva versión “hard-core” de su pick-up: la Nissan Navara (Frontier) D27 en su configuración más agresiva, bautizada como “Warrior Concept”. Esta versión anuncia lo que podría ser la variante off-road más radical de la gama, actualmente en etapa final de desarrollo.
LEE TAMBIÉN: ¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento
Qué cambia respecto al modelo estándar
El Warrior Concept se basa sobre la versión tope de gama Pro-4X del nuevo Navara D27. Sus principales diferencias apuntan a robustecer su estructura y mejorar su desempeño fuera del asfalto, sin alterar la mecánica base.
Entre las modificaciones destacan:
- Suspensión elevada con resortes y amortiguadores en color “Lava Red”, pensados para ofrecer mayor recorrido y mejor comportamiento en terrenos difíciles.
- Neumáticos todoterreno de 32.2 pulgadas montados sobre llantas de 17″, lo que incrementa el despeje y mejora tracción en barro, arena o piedras.
- Ensanchamiento de vías (mayor trocha), lo que proporciona mayor estabilidad en curvas o al ascender/descender terrenos irregulares.
- Añadidos estéticos y protectores: defensa “bull-bar” de acero con protecciones frontales, guardabarros ensanchados, faldones reforzados, placas de protección bajo la carrocería, luces auxiliares, barra deportiva en la caja y emblemas “Warrior”.
- Interior y detalles visuales exclusivos con la marca “Warrior”, aunque la configuración mecánica (motor, transmisión) se mantiene igual que en el Navara Pro-4X estándar.
¿Para qué tipo de cliente está pensado?
Este concept de Navara apunta a quienes buscan una pick-up versátil, pero con auténticas capacidades off-road —aventureros, trabajadores rurales, expedicionarios o simplemente quienes desean una camioneta resistente para terrenos complicados. Con la combinación de neumáticos agresivos, suspensión elevada y protecciones adicionales, el Warrior dimensiona la Navara como una herramienta útil fuera del asfalto, no solo como vehículo urbano o de ciudad.
Además, el mantenimiento y las garantías se mantienen bajo los estándares de fábrica, ya que Premcar respeta la estructura de producción original de Nissan.
¿Cuándo llegará al mercado?
Aunque todavía no hay una fecha definitiva, el concepto fue revelado junto con la nueva generación D27 del Navara, cuya comercialización global comenzaría a fines de 2025 o durante 2026.
Nissan y Premcar han indicado que harán anuncios oficiales sobre precio, versiones definitivas y mercados donde se venderá una vez que finalicen las pruebas y homologaciones correspondientes.
En resumen: la versión Warrior del Navara D27 no es un simple “look off-road”, sino una reimaginación completa orientada a aumentar significativamente sus capacidades fuera del asfalto. Si todo marcha según lo previsto, pronto podríamos ver en los concesionarios una pick-up de carácter más rudo, diseñada para quienes buscan potencia, robustez y versatilidad.
TE PUEDE INTERESAR
- “Un neumático gastado es como caminar con zapatos lisos en piso mojado”: la advertencia que podría salvar tu vida
- Soueast se relanza en el Perú con SUV de hasta 3 filas y motores de 2,0 litros turbo: ¿desde qué precios llegan y quién los respalda?
- Es un SUV para llevar a los hijos, a los abuelos y hasta a los suegros: manejamos el Mazda CX-90, que se ‘jacta’ de sus 8 asientos y 340 hp
- Crece en dimensiones, llega más potente y con 5 estrellas de seguridad: ¿qué más ofrece el nuevo Nissan Kicks?
- Es el Jeep más barato, tiene una caja MT y un motor de 1,2 Puretech actualizado: manejamos el Avenger y te contamos nuestra experiencia
Contenido Sugerido
Contenido GEC