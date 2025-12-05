La filial australiana del fabricante japonés Nissan y el preparador local Premcar presentaron una nueva versión “hard-core” de su pick-up: la Nissan Navara (Frontier) D27 en su configuración más agresiva, bautizada como “Warrior Concept”. Esta versión anuncia lo que podría ser la variante off-road más radical de la gama, actualmente en etapa final de desarrollo.

Qué cambia respecto al modelo estándar

El Warrior Concept se basa sobre la versión tope de gama Pro-4X del nuevo Navara D27. Sus principales diferencias apuntan a robustecer su estructura y mejorar su desempeño fuera del asfalto, sin alterar la mecánica base.

El Nissan Navara PRO-4X Warrior Concept incluye mejoras de suspensión, protecciones para uso extremo intensivo y un llamativo conjunto de aditamentos meramente estéticos. (Foto: Nissan Australia) / Nissan Australia

Entre las modificaciones destacan:

Suspensión elevada con resortes y amortiguadores en color “Lava Red”, pensados para ofrecer mayor recorrido y mejor comportamiento en terrenos difíciles.

Neumáticos todoterreno de 32.2 pulgadas montados sobre llantas de 17″, lo que incrementa el despeje y mejora tracción en barro, arena o piedras.

Ensanchamiento de vías (mayor trocha), lo que proporciona mayor estabilidad en curvas o al ascender/descender terrenos irregulares.

Añadidos estéticos y protectores: defensa “bull-bar” de acero con protecciones frontales, guardabarros ensanchados, faldones reforzados, placas de protección bajo la carrocería, luces auxiliares, barra deportiva en la caja y emblemas “Warrior”.

Interior y detalles visuales exclusivos con la marca “Warrior”, aunque la configuración mecánica (motor, transmisión) se mantiene igual que en el Navara Pro-4X estándar.

¿Para qué tipo de cliente está pensado?

Este concept de Navara apunta a quienes buscan una pick-up versátil, pero con auténticas capacidades off-road —aventureros, trabajadores rurales, expedicionarios o simplemente quienes desean una camioneta resistente para terrenos complicados. Con la combinación de neumáticos agresivos, suspensión elevada y protecciones adicionales, el Warrior dimensiona la Navara como una herramienta útil fuera del asfalto, no solo como vehículo urbano o de ciudad.

Además, el mantenimiento y las garantías se mantienen bajo los estándares de fábrica, ya que Premcar respeta la estructura de producción original de Nissan.

Junto con el nuevo Navara D27, Nissan ha presentado en Australia un prototipo de su versión más extrema: el Navara Warrior. (Foto: Nissan Australia) / Nissan Australia

¿Cuándo llegará al mercado?

Aunque todavía no hay una fecha definitiva, el concepto fue revelado junto con la nueva generación D27 del Navara, cuya comercialización global comenzaría a fines de 2025 o durante 2026.

Nissan y Premcar han indicado que harán anuncios oficiales sobre precio, versiones definitivas y mercados donde se venderá una vez que finalicen las pruebas y homologaciones correspondientes.

En resumen: la versión Warrior del Navara D27 no es un simple “look off-road”, sino una reimaginación completa orientada a aumentar significativamente sus capacidades fuera del asfalto. Si todo marcha según lo previsto, pronto podríamos ver en los concesionarios una pick-up de carácter más rudo, diseñada para quienes buscan potencia, robustez y versatilidad.











