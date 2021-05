Conforme a los criterios de Saber más

Dos jóvenes se conocen durante las vacaciones y la química entre ellos es innegable. Cuando vuelven a clases, el destino parece unirlos nuevamente haciéndolos compañeros de clase. Así, viven su romance juvenil entre música y baile. ¿Hablamos de “Grease” (1978)? No, aunque la historia se pueda parecer. Nos referimos a la saga “High School Musical”, que este año cumple 15 años desde el estreno de su primera entrega. Aquí te contamos las razones por las que fue un éxito a nivel mundial, a pesar de no ser bien recibida por la crítica.

La serie está compuesta de tres películas musicales de Disney, dirigidas por Kenny Ortega y creadas por Peter Barsocchini. La historia sigue el romance entre Troy Bolton y Gabriela Montez, interpretados por Zac Efron y Vanessa Hudgens. Ambos son estudiantes de la escuela East High y comparten clases con la superpopular Sharpay Evans (Ashley Tisdale), su hermano Ryan (Lucas Grabeel) y sus amigos Chad (Corbin Bleu) y Taylor (Monique Coleman).

¿El problema? Los grupos sociales de la escuela están muy bien definidos y que Troy, el capitán del equipo de baloncesto, salga con Gabriela, una estudiante nueva interesada en las matemáticas, no está bien visto. El elemento musical llega gracias a que ambos hacen una audición para protagonizar el siguiente musical de la escuela, por lo que deberán balancear sus otras actividades para lograrlo.

Posteriormente, en 2007 y 2008, estrenaron “High School Musical” 2 y 3, que nos mostraban a la pareja y su grupo de amigos en distintos momentos de su vida. Desde su primer trabajo en tiempos de vacaciones, como empleados de un club privado, hasta su último año de escuela.

La historia está cargada de clichés por donde se le vea y puede ser hasta algo cursi, pero gracias al éxito de esta saga Disney pavimentó el camino para otras producciones que seguían este estilo.

Para hablar en cifras, según una nota del portal Variety la primera entrega llegó a más de 100 millones de espectadores en todo el mundo en 2006 y la tercera película recaudó más de 250 millos de dólares en taquilla a nivel mundial.

Canciones pegadizas y bailes divertidos

Esto es un hecho. El principal atractivo que tiene “High School Musical” son sus canciones y las coreografías increíbles que nos muestran. Con “Getcha Head in the Game” nos hablan de la pasión por el básquet con bailarines que mostraban trucos con la pelota que más de uno quería imitar. “Stick to the Status Quo” representa a los distintos grupos que podemos hallar en su escuela y cómo está casi prohibido que se mezclen. Y con “We’re All in This Together” celebraban la amistad que los unía y nos presentaron una coreografía que varios bailaron y disfrutaron en su momento.

Sharpay mostró en la segunda película lo perfecta que era su vida con “Fabulous”, Ryan y Chad tuvieron un duelo de baile y deporte con “I Don’t Dance” y “You Are The Music in Me” era el tema perfecto para representar el romance entre Troy y Gabriela.

Y, en la última entrega, Troy habla de su dilema entre estudiar teatro y ser un gran atleta en “Now Or Never”. Gabriela tendrá que tomar decisiones respecto a su relación y su futuro en “Walk Away” y “High School Musical” es el tema que cierra la saga, celebrando las aventuras del grupo de amigos.

Era tanta la atención que se le daba al aspecto musical, que más de una vez transmitieron algunas de las películas en formato “Canta con nosotros”, que te permitía seguir la letra como si fuese un karaoke. Las bandas sonoras tuvieron versiones rusas e hindús, mientras que algunas de las canciones más conocidas fueron llevadas al español.

La historia fuera de la pantalla

Una cinta de Disney tiene sus beneficios: puede llegar a ser una franquicia y, precisamente, eso ocurrió en este caso. Después del estreno de la primera entrega en 2006, se estrenaron las dos siguientes películas en 2007 y 2008. Lanzaron álbumes con la banda sonora de cada entrega y estrenaron un documental que cuenta cómo se hizo la segunda parte. El elenco hizo un tour de conciertos por 40 países, un tour de presentaciones sobre hielo y se presentó una versión teatral. Incluso, si quieres recordar las canciones puedes encontrarlas en distintas las plataformas de música conocidas.

Tres años después de la última película, Ashley Tisdale protagonizó un spin-off llamado “La Fabulosa Aventura de Sharpay” y cantó los temas de la banda sonora “High Stakes”, que también se vendió como álbum.

Hicieron 7 videojuegos en total para Wii, PlayStation, Nintendo DS, Game Boy Advance, Xbox 360 y PC. Extendieron la franquicia a países como Argentina, México y Brasil donde presentaron “High School Musical: La Selección” donde presentaban un casting masivo para elegir a los personajes para adaptaciones locales de la cinta y, posteriormente, estrenaron la película “High School Musical: El Desafío” en cada país. Finalmente, se presentó “High School Musical: The Musical: The Series”, una serie de televisión original de Disney+.

Pero... ¿fue todo perfecto?

Como suele pasar, no. Aunque muchos recuerden con cariño y nostalgia las cintas y los momentos creados a partir de estas, si vemos la historia hoy en día descubrimos que hay algo que no parece cuadrar. A primera vista las canciones y el argumento parecen plantear la importancia del trabajo en equipo, hablar de la ilusión de un nuevo amor y proponer la amistad como meta en la vida. Después de todo, “estamos juntos en esto”, como dice la canción final de la primera película.

Por un lado tenemos a a Troy y Gabriela, dos chicos que de un momento a otro quieren cantar juntos en un musical. Por el otro, tenemos a Sharpay y Ryan, quienes han entrenado por años para seguir su pasión por el teatro. A los primeros los terminan eligiendo por la química que demuestran, más que por sus capacidades o compromiso con la obra. Y el problema está en que nos presentan a los segundos como simples envidiosos y malos perdedores, sin una pizca de simpatía por su esfuerzo. Esto se repite, en distintas medidas, en las secuelas. Y termina “solucionándose” como por arte de magia - y sí, Troy y Gabriela siempre triunfan-.

Algunos recuerdan “High School Musical” con cariño, otros con algo de vergüenza y unos más con un sentido crítico. Sea por sus canciones, por la historia, los personajes, las coreografías o los memes hechos a partir de la producción. Se tratan de películas que hicieron sentir algo a sus espectadores. Y ahí reside la esencia del éxito, en su capacidad para quedarse grabada en la memoria de una generación.

¿Dónde puedo ver las películas?

Las tres entregas de “High School Musical” se encuentran disponibles en Disney+. En la misma plataforma puedes encontrar “La Fabulosa Aventura de Sharpay”. La serie más actual también está disponible, además de una versión “Canta con nosotros” y un especial de navidad.

