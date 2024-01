Convertirse en el grupo de pop más popular del planeta no ha sido sencillo para BTS y la docuserie “BTS Monuments: Beyond The Star” lo ha ido demostrando a lo largo de varios episodios disponibles en Disney+.

Este 10 de enero, finalmente, se entrenarán los dos últimos episodios faltantes: “Still Purple” y “Promise For Tomorrow”.

En los más recientes capítulos, supimos cómo se formó la banda, los obstáculos que superaron antes de su debut y cómo dieron el salto al mercado occidental. En este último tramo de la historia, vimos cómo enfrentó la banda la pandemia de COVID-19 y, tras el receso forzado, cómo fue volver al escenario.

Los próximos episodios mostrarán el gran éxito de la gira “Permission to Dance” y el futuro de la agrupación que, además, en estos episodios incluye varios números musicales en vivo.

Fecha de estreno de los capítulos 7 y 8 de “BTS Monuments: Beyond the Star”

“BTS Monuments: Beyond the Star” se despide finalmente del público. Este miércoles 10 de enero estarán disponibles los episodios 7 y 8 con los que se cierra el documental.

La serie estrenó sus primeros dos capítulos el 20 de diciembre. Los capítulos 3 y 4 llegaron el miércoles 27 de diciembre. Y los capítulos 5 y 6 se pudieron ver desde el 3 de enero del 2024.

Estos son los títulos de todos los capítulos que componen “BTS Monuments: Beyond The Star”:

Capítulo Fecha de estreno Episode 1 – The Beginning 20 de diciembre Episode 2 – Adolescence 20 de diciembre Episode 3 – Pursuit of Happiness 27 de diciembre Episode 4 – Disconnected 27 de diciembre Episode 5 – Welcome! 3 de enero Episode 6 – Begin and Again 3 de enero Episode 7 – Still Purple 10 de enero Episode 8 – Promise For Tomorrow 10 de enero

Link oficial para ver “BTS Monuments: Beyond the Star”

“BTS Monuments: Beyond the Star” está disponible en América Latina a través de la plataforma Disney+. Este es el link oficial para ver la docuserie. La visualización de este contenido es mediante suscripción. El precio del servicio de Disney+ en América Latina es de 27,90 soles (moneda peruana) al mes (aprox. 8 dólares estadounidenses al mes).

Avance de capítulos 7 y 8

Los avances oficiales de cada capítulo se pueden ver a través de las redes sociales oficiales de Disney+, pero también a través de BangtanTV, el canal oficial de BTS en YouTube.

Este es el avance oficial de los episodios 7 y 8, los últimos de “BTS Monuments”.

Hora de estreno

Los capítulos 7 y 8 titulados “Todavía púrpura” y “Promesa para el mañana”, se podrán ver desde estos horarios en América Latina:

Perú: 3 am (miércoles 10 de enero)

Argentina: 5 am (miércoles 10 de enero)

México: 2 am (miércoles 10 de enero)