Los fans de “Euphoria” deberán ejercitar su paciencia para ver nuevos capítulos de la serie. Y es que HBO ha confirmado que, aunque la producción sí tiene confirmada una tercera temporada, esta recién se estrenaría en 2025.

Durante una conferencia de prensa de Discovery, se presentaron algunos títulos que HBO alista para el 2025. Entre ellos se destacaron “The Last of Us 2″, “The White Lotus 3″, una precuela de “Welcome to Derry” y “Euphoria 3″.

Casey Bloys, CEO de HBO, explicó que las demoras en los estrenos se deben al impacto de la huelga de actores y guionistas.

La huelga de guionistas llegó a su fin el 27 de septiembre, luego de 148 días de protestas. Actualmente, se encuentran negociando los actores con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

“Euphoria” todavía no ha comenzado a filmar su tercera temporada. Recordemos que su segunda temporada también tuvo una demora debido a la pandemia de COVID-19.

En recientes declaraciones, Sam Levinson, creador y director de la serie, describió la tercera temporada como un “film noir” y contó que planeaba desarrollar más lo que vivía Rue (el personaje de Zendaya) como una persona que “explora lo que significa ser una persona con principios en un mundo corrupto”.