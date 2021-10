Conforme a los criterios de Saber más

Si eres fanático del ídolo deportivo, te recomendamos hacer una previa para la serie de Diego Armando Maradona. La bioserie de Amazon Prime Video “Maradona: sueño bendito”, que contó con la autorización del astro del fútbol, llega el 29 de octubre, ¿pero ya estás listo para ver la historia de ‘D10S’? Existen al menos tres documentales biográficos que narran los pasajes más claros y también los más oscuros de la estrella de los estadios argentinos. Una vida tremenda representada por reconocidos documentalistas. Aquí te recomendamos qué representaciones disponibles en streaming puedes ver para estar ‘fresquito’ con su increíble historia.

Son al menos tres documentales biográficos de Maradona que están al alcance en plataformas, pero también existen algunos que son muy buenos y lamentablemente no los tienen las grandes marcas. Por ejemplo, “Maradona por Kusturica” de 2008. Una experiencia visual entretenida e impactante del cineasta serbio Emir Kusturica sería el más recomendado si alguien la tuviera en streaming y no fuera solo un pedido en la “lista de deseos” de Google Play. En una entrevista del Festival de Cannes, el director de la película dijo: “Maradona” es mi primer documental real. Hice varios documentales pequeños antes, pero ninguno tan grande como “Maradona”.

Emir Kusturica filma a Diego Maradona. (Foto: Difusión)

A continuación, te recomendamos tres documentales que puedes ver en streaming y te damos el dato de otros tantos por los que continuamos a la espera.

TÍTULO AÑO PLATAFORMA Diego Maradona 2019 HBO Max

¿DE QUÉ VA? Esta serie tuvo total apoyo de Maradona, además contó con más de 500 horas de filmaciones inéditas del archivo personal del primer deportista argentino más aclamado. Lo interesante es que cuenta todo con un estilo documental propio y sin clichés, basándose en la narrativa del montaje, donde los videos del pasado tenían continuidad con la voz en off de Diego Maradona, su esposa y personas cercanas a él. Dura dos horas y cada frame es un impacto para el público. Simplemente no puedes pestañear.

(Foto: Captura)

TÍTULO AÑO PLATAFORMA Maradona en Sinaloa 2020 Netflix

¿DE QUÉ VA? Es una docuserie bastante dinámica, que muestra la participación de Diego Armando Maradona como entrenador de los Dorados de Sinaloa, México. El argentino viajó a Culiacán, porque le ofrecieron alzar el nivel de un equipo al que no muchos conocían. Y es que es un personaje que tiene el aura de ser un extravagante pero muy inteligente cerebro del fútbol. Él, con una vida llena de vicios y traspiés personales, llega a una ciudad olvidada y víctima del narcotráfico. Es así que escuchamos cómo se conduce y qué piensa de los partidos y el equipo.

(Foto: Netflix)

TÍTULO AÑO PLATAFORMA Especial 20 años Fútbol de Primera 2020 Netflix

¿DE QUÉ VA? Es una miniserie de tres episodios que funciona como una recopilación de lo mejor del programa de televisión “Fútbol de Primera”. Retrata las controversias y alegrías del deporte en dos décadas del show al aire, muy emotivo. Además, se centra en las figuras de exfutbolistas, como Carlos Bossio, Marcelo Gallardo, entre otros; y narra los goles y celebraciones de astros del deporte, como Diego Maradona, en secciones especiales.

OTROS TANTOS DEL ÍDOLO DE ARGENTINA

Además de estos documentales mencionados, están los que se encuentran en espera. En el primer caso, está el documental “In The Hands of God” de los cineastas que siempre trabajan juntos, Ben y Gabe Turner. El filme solo está disponible en Amazon Prime Video, pero no para la región latinoamericana. Una lástima.

“In The Hands of God” es el seguimiento a cinco británicos futbolistas de barrio que hacen un largo viaje por el continente hasta llegar a Argentina con una única esperanza: conocer a su ídolo, Diego Maradona. (Foto: Amazon Prime Video)

El segundo caso es “Amando a Maradona”, que tampoco está disponible para la región LATAM en Amazon Prime Video. Aquí, ‘el 10′ repasa sus dificultades y aciertos desde Cuba para introducirnos en su gran talento, ese que conquistó al mundo.

Por último, “Los Mejores 120 goles de Diego”, un documental que estuvo disponible en la plataforma de cine independiente, Mubi, pero dejó de estarlo, y ahora la única manera de hallarlo es por Amazon en su versión de market para otra región. ¿Es que hacen falta más documentales importantes del ídolo del fútbol en streaming? Ojalá y las marcas nos sigan sorprendiendo.

