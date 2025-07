“Chespirito: sin querer queriendo”: ¿Por qué fue controversial la película “El Chanfle”?

En la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, sin duda se revelaron varios aspectos íntimos de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Uno de estos es la producción de “El Chanfle” (1979), película escrita y protagonizada por el propio Bolaños. En el episodio final, esta cinta se presenta como un punto de quiebre en la vida familiar del escritor mexicano.

“Cuando Televicine, la compañía recién constituía de Televisa, me dijo que tenía que hacer una película, me preguntaron si haría de ‘El Chavo’ o ‘El Chapulín’, y yo dije que no. Si iba a hacerlo, haría algo para el cine. Y tuve la fortuna que, al hacerlo sobre fútbol, evité que la gente pensara que era algo que ya habían visto en la televisión”, comentó Roberto Gómez Bolaños en una entrevista del año 2000.

“El Chanfle” se convirtió en un éxito de taquilla en México y Latinoamérica, y tuvo una secuela en 1982, “El Chanfle 2″, pero su trasfondo quedó expuesto décadas después gracias a la serie de Max.

¿De qué se trató “El Chanfle”, de Roberto Gómez Bolaños?

Esta fue la primera película producida por Televisa bajo la dirección de Enrique Segoviano, quien también era productor de “El Chavo del 8″ y “Chespirito”. Escrita por Roberto Gómez Bolaños, la historia sigue a un modesto utilero del Club América —el equipo favorito del comediante— que sueña con ser entrenador de fútbol. El personaje principal, apodado “El Chanfle”, fue interpretado por el propio Chespirito, mientras que su esposa fue encarnada por Florinda Meza.

En el elenco, estaban los reconocidos actores del universo de “Chespirito”, como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar. Aunque la película no formaba parte directa del programa televisivo, funcionó como una extensión del universo humorístico de Bolaños. La historia, por su parte, se centra mucho en el embarazo de la protagonista, interpretada por Meza.

¿Por qué es polémica “El Chanfle”?

“Yo gocé esa filmación terriblemente”, dijo Gómez Bolaños en la entrevista. “La dirigía uno de mis compañeros, quien dirigía las cámaras en el programa de ‘Chespirito’, Enrique Segoviano, y yo montaba las escenas de fútbol. Además, jugando y filmando las escenas, me proporcionaban todo, incluso el Azteca y jugadores de segundo rango del América, el Pueblo y el Atlético Español. Las jugadas de fútbol las hacía yo. Estaba feliz de la vida. Para mí, era un goce. Y la película tuvo una trayectoria sensacional”.

Una imagen de "El Chanfle" con los verdaderos Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza.

Si bien la declaración de Bolaños fue amable con la producción del filme, en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, se muestra que la creación de “El Chanfle” coincidió con una etapa complicada en la vida marital del comediante. Ya existía una cercanía creciente entre él y Florinda Meza, aunque todavía estaba casado con Graciela Fernández. El detalle que causa revuelo corresponde a que el guion incluyó al personaje de Meza, una mujer a punto de dar a luz al hijo de ‘el chanfle’, en un romance con mucho fútbol y drama de por medio.

En el capítulo 8 de la serie de Max, "Chespirito: sin querer queriendo", el canal permite a Bolaños (Pablo Cruz) escribir su primera película. Fue titulada "El Chanfle", donde tiene lugar la relación amorosa de un recogedor de bolas del Club America y su esposa embarazada.

En la serie biográfica, se sugiere que fue un gesto simbólico de Bolaños fue escribir una historia en la que su fantasía de tener una vida con Florinda Meza se hacía realidad. “¿Pero y quién va a ser la mujer embarazada”, dice el personaje de Graciela Fernández, interpretada por Paulina Dávila, apenas termina de leer el guion escrito por su esposo.

Lo que, para el público, era una trama inofensiva, para la familia de seis hijos de Bolaños, significaba un mensaje implícito sobre el rumbo futuro de su matrimonio. En el contexto de la serie, esta escena sirve para entender cómo la vida creativa de Chespirito estaba ligada a sus pasiones personales, como el fútbol y Florinda Meza.

Más tarde, Graciela Fernández se separa del comediante, pero el divorcio llega 30 años después de vivir en “amasiato” con Meza, tal como dijo Florinda Meza en una entrevista de “Ventaneando”. La exesposa de Bolaños fallece el 26 de agosto de 2013, mientras que el creador mexicano parte a los 85 años el 28 de noviembre de 2014.