“Chespirito: Sin querer queriendo”, la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños estrenó su cuarto episodio. Y en él se contó el origen de personajes de “El Chavo del 8”. Así, parte de la trama del capítulo titulado “Es que no me tienen paciencia” contó cómo los actores de la icónica serie llegaron a la producción.

Uno de los momentos más comentados del episodio mostró el primer encuentro de Roberto Gómez Bolaños con Marcos Barragán, personaje inspirado en Carlos Villagrán, el actor que le dio vida a Quico.

En este episodio se relata cómo fue a través de Rubén Aguirre que ‘Chespirito’ se entera del talento de este joven que no se dedicaba profesionalmente a la actuación, sino que realizaba trabajos como fotógrafo de prensa y algunas apariciones como extra en programas de televisión del canal de la competencia.

En la ficción de HBO, Rubén Aguirre ha decidido dejar el programa de ‘Chespirito’ para aceptar una mejor propuesta laboral en otro canal. Es así que, ya en su nuevo trabajo, realiza una rutina junto a Marcos Barragán, en la que Aguirre es un ventrílocuo y Marcos el muñeco. Al verlos juntos, ‘Chespirito’ se sorprende por la vena cómica de ese nuevo talento, quien tiene una peculiar forma de hablar con los cachetes hinchados.

Escena de "Chespirito: sin querer queriendo".

El origen de los cachetes de ‘Quico’

En “Chespirito: sin querer queriendo”, cuando Roberto Gómez Bolaños tiene una primera conversación con Barragán, este le pregunta por la peculiar forma que tiene de hablar con los cachetes hinchados, y el personaje inspirado en Carlos Villagrán responde que es un detalle que creó para “el personaje de una viejita que se llama Queta Que”.

Tras esa interacción, ‘Chespirito’ motiva a Barragán a dedicarse a la actuación y le lanza la propuesta de sumarse a un nuevo ‘sketch’ que está preparando para su programa, sobre unos niños en una vecindad, lo que se convertiría en “El chavo del 8″.

Barragán accede, pero luego son los productores del canal de ‘Chespirito’ los que no están entusiasmados con contar con un personaje desconocido en el mundo del espectáculo al que apodan el ‘Virolo’.

Juan Lecanda, el actor que hace de Marcos Barragán.

En la vida real, Carlos Villagrán era conocido en su carrera como el ‘Pirolo’ por un personaje que realizaba en el programa “El club de los millonarios”. Tras ello, pasó a colaborar en “El club de Shory”, espacio que tenía Rubén Aguirre, quien, como se cuenta en la serie, había dejado “Los supergenios de la mesa cuadrada”, por mejores condiciones laborales.

En “El club de Shory”, a finales de los años 60, Carlos Villagrán interpretaba a una abuelita de cachetes inflados llamada Lola Mento, aquella que en la serie “Chespirito: sin querer queriendo” es presentada como Queta Que. Esta abuelita, además, tenía una forma de quejarse que luego inspiraría el llanto de Quico.

Lola Mento, personaje de Carlos Villagrán.

Los aportes de Carlos Villagrán

En la historia real, tal y como se cuenta en “Chespirito: sin querer queriendo”, Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños también se conocieron a través de Rubén Aguirre. Y la escena de humor del muñeco y el ventrílocuo es tal cual como ocurrió en la realidad.

“Roberto hizo una fiestecita en su casa y nos invitó a todos los que trabajábamos con él y yo llevé a Carlos. Me acordé lo que hacía Chabelo con César Costa y me lo senté en la rodilla, le pinté dos rayas en la boca y Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y todo eso, lo llamó al programa y se hizo importantísimo porque tiene una gracia innata”, contó Rubén Aguirre sobre ese momento que marcaría el nacimiento de ‘Quico’.

Al poco tiempo, comenzaría el sketch de “El chavo del 8″ únicamente con cuatro personajes: El chavo, Quico, la Chilindrina y Don Ramón. El resto, es historia.

“El Chavo del 8″ se compartiría en una de las secuencias más exitosas creadas por ‘Chespirito’ y en un programa que fue visto en muchísimos países del mundo. Cuando el programa alcanzó éxito internacional, llegarían los primeros problemas, pues actores como Carlos Villagrán reclamarían una distribución más equitativa de las ganancias por los personajes, que aunque creados por Roberto Gómez Bolaños, tenían importantes aportes de sus actores, como los que se le reconocen a Barragán en la creación de ‘Quico’ en “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Yo considero que el actor es el que hace a los personajes. Un día me dijeron vas a hacer un niño para un sketch del programa, me busqué mi ropa, escogí la de un marinerito. Como tengo entradas muy pronunciadas en la cabellera, me busqué una gorra para no parecer tan adulto. Saqué unos mechones de pelo para hacerlo distinto”, contó Villagrán en el programa “Sábado gigante” poco después de renunciar a “El chavo del 8″ por sus disputas con Gómez Bolaños.

“Yo considero que Quico es mío, (Roberto) por intereses lo quiere seguir conservando. Con intereses me refiero a 42 productos en el mercado: revistas, pantuflas, álbum coleccionable, relojes, jabones, chiclés... en fin, 42 productos en más de 17 países. Y la figura que más se vende es la de Quico y yo no percibo ni cinco centavos. Entonces, lógico que él quiera seguir conservándolo”, afirmó.