“Stand Still Like the Hummingbird” (”Quédate quieto como el colibrí”) es el nombre del quinto episodio de la segunda temporada de “Euphoria” que HBO Max transmitirá este 6 de febrero en su plataforma de streaming.

Según podemos ver en el tráiler, este inicia con la voz en off de Laurie, la narcotraficante que le vendió la droga a Rue en capítulos anteriores para que la comercie. “Cuanto más tiempo usas, todos los químicos en tu cerebro que te hacen sentir bien comienzan a debilitarse y marchitarse. Las cosas que no se sienten bien ya no se sienten tan mal”, se le escucha decir.

Este avance habla definitivamente de la crisis en la que ha caído Rue después de recaer en las drogas. Sin embargo, el personaje no aparece en ninguna escena del adelanto pero sí pequeños extractos de su pasado. Por otro lado, vemos a Jules angustiada por la aparente desaparición de su novia, a Gia llorar desconsoladamente y a agentes de la policía en algún operativo. ¿Será que Rue ha tenido una sobredosis y hasta pudo haber muerto?

Zendaya en una escena de la cuarta temporada de "Euphoria". Foto: HBO

En las últimas semanas se baraja mucho esta teoría. Se dice, incluso, que el personaje interpretado por Zendaya está muerto desde el inicio de la segunda temporada.

Se dice también que, quizás Laurie decidió castigar a Rue por no vender la droga tal y como habían quedado. Recordemos que la narcotraficante amenazó a la protagonista con “venderla a gente muy loca” si no le pagaba lo acordado.

Zendaya en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Eddy Chen/HBO

En cuanto a Maddie y Cassie, se especula que en este quinto capítulo, tanto Lexie como Kat se enterarán de la enferma relación que mantiene Cassie con Nate.

Sydney Sweeney en una escena de la cuarta temporada de "Euphoria".

Lo que vimos en el capítulo 2x04

“You Who Cannot See, Think of Those Who Can” es el nombre del cuarto capítulo de la segunda temporada de “Euphoria” que HBO Max estrenó el 30 de enero en su plataforma. En esta nueva entrega vimos a Rue abriendo una maleta llena de droga que debe vender como parte de su nueva etapa como traficante. “Dios, solo espero que Jules no se entere de lo que estoy a punto de hacer”, se le oye decir al personaje interpretado por Zendaya.

Por otro lado, Cal, sumamente afectado con los cuestionamientos que su hijo Nate le hace sobre su vida, le dice que “seamos honestos, pues todos vivimos una doble vida”. Finalmente, la relación entre Cassie, Nate y Maddie, revela los claros y oscuros que padece. “¿Sabías que te amaba? No hablo de obsesiones ni de peleas, estoy hablando de amor”, le dice Maddie a Nate en una escena que marca el colapso definitivo entre ambos.





HBO confirma una tercera temporada

En las últimas horas HBO confirmó una tercera temporada de “Euphoria”. La noticia llega respaldada por el gran éxito que está teniendo la segunda entrega de la serie desde su estreno el pasado 9 de enero.

Según cifras reveladas por Variety, los números de la secuela de la ficción creada por Sam Levinson se duplicaron en un 100% en comparación con la primera temporada.

Hasta el momento, la segunda temporada de “Euphoria” fue vista por 14 millones de espectadores en su primer episodio y ha mantenido una audiencia similar en los siguientes capítulos. La primera temporada, en cambio, hizo un máximo de 6.6 millones con su debut en 2019.

“Sam, Zendaya y todo el elenco y el equipo de ‘Euphoria’ han llevado la Temporada 2 a alturas extraordinarias, desafiando las convenciones y formas narrativas, manteniendo su corazón”, anunció Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, en un comunicado. “No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo talentoso y tremendamente talentoso o más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos hacia la temporada 3″.

La serie sigue a Rue (Zendaya), una adicta a las drogas de 17 años, que debe encontrar la esperanza y sobrevivir mientras equilibra las presiones y confusiones del amor y la pérdida en medio de su círculo de amigos y enemigos en la ciudad de East Highland. La temporada 2 también está protagonizada por Hunter Schafer, Nika King, Colman Domingo, Eric Dane, Angus Cloud , Jacob Elordi, Sydney Sweeney , Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid, Austin Abrams, Algee Smith y Chloe. Cereza.

El final de la temporada 2 de “Euphoria” se transmite el 27 de febrero.





