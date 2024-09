En 2024, “Friends” celebra 30 años desde su estreno el 22 de septiembre de 1994. Así, la sitcom marca un hito en la historia de la televisión, pues revolucionó la forma de hacer comedia con su retrato cotidiano de seis amigos viviendo en Nueva York y sirvió de referencia para otras series más modernas. Además, también lanzó al estrellato a sus actores principales: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Los actores de “Friends” no solo conquistaron al público con sus personajes, sino que su química en pantalla ayudó a que la serie se mantuviera relevante durante una década. Jennifer Aniston interpretó a la carismática Rachel. Courteney Cox fue Mónica y Lisa Kudrow, la divertida Phoebe, mientras que Matt LeBlanc era el gracioso actor desconocido Joey, Matthew Perry era Chandler y David Schwimmer, el hermano de Mónica, Ross.

El impacto cultural de “Friends” es innegable. Los diálogos, las situaciones y hasta los atuendos se han convertido en parte del imaginario colectivo. Incluso 20 años después de su final en 2004, sigue siendo una de las series más vistas en plataformas de streaming, como Max, y sus guiones originales han sido subastados por más de 200 mil dólares.

Después de 17 años, el elenco original de "Friends" volvió a reunirse en el set original. (Foto: HBO Max/ Terence Patrick) / Terence Patrick

En 2021, los seis protagonistas se reunieron en un especial que juntó a millones de fanáticos alrededor del mundo vía Max. Puedes revisar en este enlace nuestra reseña de la película, donde la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, y Lady Gaga tienen una aparición. La segunda confiesa que “Smelly Cat” es una de sus canciones favoritas.

Y como nada es perfecto, la celebración de los 30 años llega con una nota triste. En 2023, Matthew Perry, quien interpretó al querido Chandler, falleció a los 54 años. Perry, quien luchó públicamente contra adicciones a lo largo de su vida, fue encontrado sin vida en su casa. Su pérdida dejó un vacío en el mundo del entretenimiento y en los corazones de los fanáticos de “Friends”. El actor será siempre recordado como una parte esencial de la serie.

A lo largo de sus 10 temporadas, “Friends” dejó momentos memorables y episodios icónicos que siguen siendo celebrados por los fans. Según IMDb, estos son los 10 episodios mejor puntuados, todos con calificaciones superiores a 9 puntos de 10.

Los episodios mejor puntuados de “Friends”

1. Episodio 14, Temporada 2 - “The One with the Prom Video”

IMDb: 9.4/10

En este nostálgico episodio, el grupo encuentra un antiguo video casero de cuando Rachel y Monica iban al baile de graduación. El video revela cómo Ross estuvo a punto de rescatar a Rachel cuando su pareja la dejó plantada, lo que provoca que Rachel, emocionada, bese a Ross. Es un momento clave en su relación y uno de los más recordados por los fanáticos.

2. Episodio 12, Temporada 4 - “The One with the Embryos”

IMDb: 9.4/10

Mientras Phoebe se somete a un procedimiento para intentar quedar embarazada con los embriones de su medio hermano, en el apartamento de Mónica y Rachel se lleva a cabo uno de los juegos más icónicos de la serie. Este es un cuestionario de preguntas sobre quién conoce mejor a quién lleva a Chandler y Joey a ganar el departamento de las chicas.

3. Episodio 24, Temporada 4 - “The One with Ross’s Wedding: Part II″

IMDb: 9.2/10

En este final de temporada, Ross viaja a Londres para casarse con Emily, pero la situación se complica cuando, en el altar, pronuncia por accidente el nombre de Rachel, en lugar del nombre de Emily. El caos que sigue a este error impulsa muchas de las tramas posteriores, y el episodio está lleno de emoción y tensión.

"The One with Ross’s Wedding: Part II". (Foto: NBCU)

4. Episodio 14, Temporada 5 - “The One Where Everybody Finds Out”

IMDb: 9.7/10

Este episodio está lleno de momentos cómicos, cuando todos se enteran del romance secreto entre Chandler y Monica. Phoebe y Rachel deciden jugarles una broma, mientras Chandler y Monica tratan de mantener la calma. La tensión culmina en una escena memorable donde Chandler admite que está enamorado de Monica.

5. Episodio 9, Temporada 6 - “The One Where Ross Got High”

IMDb: 9.2/10

Durante la cena de Acción de Gracias, Ross confiesa que le dijo a sus padres que Chandler consumía drogas para no tener que admitir que fue él quien causó problemas en la universidad. Este episodio es famoso por las revelaciones caóticas y los malentendidos entre los personajes, todo ello mientras intentan disfrutar de la cena.

“The One Where Ross Got High”. (Foto: NBCU Photo Bank) / NBC

6. Episodio 25, Temporada 6 - “The One with the Proposal: Part II”

IMDb: 9.2/10

Chandler le propone matrimonio a Monica, por lo que este se convierte en uno e los episodios más esperados por los fanáticos de “Friends”. La propuesta se da después de un malentendido con Richard, el exnovio de ella.

7. Episodio 4, Temporada 8 - “The One with the Videotape”

IMDb: 9.0/10

Ross y Rachel discuten sobre quién tomó la iniciativa para tener una noche juntos, pues esto llevó al embarazo de Rachel. Todo se resuelve cuando Ross revela que la noche quedó grabada en video, lo que desata una serie de divertidos malentendidos.

8. Episodio 9, Temporada 8 - “The One with the Rumor”

IMDb: 9.0/10

Nuevamente Acción de Gracias. Brad Pitt aparece como Will, un antiguo compañero de la secundaria que odiaba a Rachel. Will revela fundó con Ross el “Club Odio a Rachel” en la escuela, y que esparcieron el rumor de que ella era hermafrodita. La química de Pitt y Jennifer Aniston, quienes contrajeron matrimonio en el 2000 que después terminó en divorcio, hacen de este episodio un clásico.

"The One with the Rumor”. (Foto: Danny Feld/NBCU Photo Bank) / NBC

9. Episodio 17, Temporada 10 - “The Last One: Part I”

IMDb: 9.5/10

En la primera parte del final de la serie, los eventos comienzan a tomar forma para despedir a los seis amigos. Por su parte, Monica y Chandler están esperando a sus gemelos adoptivos, mientras que Rachel está a punto de mudarse a París. Las emociones se elevan cuando Ross se da cuenta de que no quiere perder a Rachel para siempre.

10. Episodio 18, Temporada 10 - “The Last One: Part II”

IMDb: 9.7/10

El episodio final de la serie concluye con Ross persiguiendo a Rachel hasta el aeropuerto para declararle su amor. La emotiva despedida de los amigos en el apartamento vacío cierra una era de televisión. Es un episodio que dejó a los fanáticos con lágrimas y sonrisas, haciendo de este final un evento histórico en la televisión.