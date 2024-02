La parte 2 de “Duna” llegará a fines de este mes a las salas de cine de todo el mundo y la promoción del filme arrancó en América Latina, específicamente en la ciudad de México, donde el director Denis Villeneuve estuvo acompañado de Zendaya, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Austin Butler y Florence Pugh para contar por qué considera que esta es la historia que él siente nació para contar.

La conferencia de prensa fue breve, duró cerca de media hora, y contó con la participación virtual de medios de toda la región, entre ellos Saltar Intro de “El Comercio”. El particular sentido del humor de Josh Brolin fue lo mejor del encuentro, pues el artista bromeaba analizando el nivel de las preguntas que le hacían llegar y ni Denis Villeneuve se libró de su sarcasmo.

Todo empezó con un café

Aunque Zendaya y Timothee Chalamet vuelven a liderar el elenco en sus roles de Chani y Paul Atreides, respectivamente, esta parte 2 de la historia suma nuevos rostros a su elenco: Florence Pugh en el papel de la princesa Irulan, hija del emperador Padishah, y Feyd-Rautha, el nuevo villano de la trama. Durante la rueda de prensa, los actores descubrieron que el “método” de Villeneuve para reclutarlos a todos fue invitarles una taza de café.

Florence Pugh y Austin Butler en la presentación de "Dune: Part Two" en México. / ALFREDO ESTRELLA

“Soy una cita barata, qué les puedo decir”, bromeó el cineasta canadiense. “Denis no sabe qué decirte cuando te invita un café, pero vaya que sabe dirigir una película”, le refutó luego Brolin en clara demostración de la buena dinámica que logró el elenco durante las grabaciones.

Budapest, la capital de Hungría, fue uno de los lugares donde se filmó la cita y donde sus protagonistas decidieron organizar una cena en un restaurante japonés para conocerse y entablar una buena dinámica de trabajo. En el encuentro con la prensa mexicana, Chalamet reveló que un hecho anecdótico ocurrió en aquella salida, pero Florence Pugh y Austin Butler evitaron que revele detalles.

“Tuvimos una gran historia”, aseguró Zendaya. “Pero no podemos contar más”, acotó Chalamet. “El punto es que nos caemos bien y amamos trabajar juntos y nos guardaremos nuestra historia para nosotros”, dijo Florence Pugh para salvar el momento.

El plato de fondo

En lo que sí quisieron explayarse todos los actores fue en el resultado final de “Duna 2″. Tanto para Chalamet como para Zendaya, esta entrega de la cinta les ha permitido crecer a nivel actoral por la madurez que experimentan sus personajes. “Creo que en esta película Denis ha permitido que Chani tenga convicciones más fuertes y eso para mí fue lo mejor como actriz porque hizo, por ejemplo, que la historia de amor sea más difícil, porque el amor de Chani y Paul ahora es algo que deben merecer, algo por lo que deben trabajar. Además, ella siempre tiene un diálogo interno que me gustó mucho interpretar”, declaró la actriz de 27 años.

Josh Brolin se destacó por su sentido del humor a su paso por México.

“Para mí esta película es un sueño hecho realidad. Estoy muy orgulloso de estar acá, con gente a la que admiro tanto y estoy disfrutando cada momento de esto. Me consideraría muy afortunado si tuviera la suerte de hacer mas películas como esta en mi carrera”, afirmó Chalamet.

Y es que para los actores, “Duna” es de esas películas que se convierten en legado por el impacto que generan en las personas. “Yo me siento muy agradecida (de estar en ‘Duna’, porque me hace sentir parte de algo que significa mucho para muchos. Hay todo un legado allí porque es algo que es importante para mucha gente y para Denis también. Pudimos sentir esa alegría cada día en el set”, explicó Zendaya.

Denis Villeneuve y Josh Brolin bromean en la conferencia de "Dune 2" en México.

Zendaya y Timothée Chalamet, las estrellas de "Dune 2", en México.

Para Denis Villeneuve, esta película también es parte de su legado. Es más, él la considera clave en su carrera profesional.

“Yo sabía que la primera película de ‘Duna’ sería una introducción, como un bocadillo, y que ‘Duna: Parte 2′ es el plato de fondo. Francamente, aunque me da miedo decirlo, creo que esta es la película que nací para hacer. He puesto todo de mí en esta película. La quería más muscular, con más acción, porque en ella Paul (el personaje de Chalamet) se convierte en un hombre y sigue su destino y quizás crea caos o lo que sea lo correcto. Es una tragedia”, declaró el cineasta.

En ese momento de la conferencia, Brolin interrumpió a su director. “Lo único incorrecto que ha dicho Denis es que él ha nacido para hacer esta película, porque yo creo que él ha nacido para hacer todas las películas que ha hecho, su talento solo crece. Hay pocos directores que se reten tanto como él, sobre todo cuando crece tu fama. Y él va muy profundo en su trabajo. La Parte 1 de ‘Dune’ fue una obra maestra, pero la Parte 2 también lo es”, dijo el actor, dejando ruborizado a Villeneuve.

Como recibir un regalo

La presencia de Florence Pugh, reconocida por la diversidad de su trabajo (va con tranquilidad de una cinta del UCM como “Viuda Negra” a una nominada al Oscar como “Oppenheimer”), y Austin Butler, aclamado unánimemente por su transformación en Elvis Presley para la cinta del 2022 de Baz Luhrmann, generó revuelo en la capital mexicana.

Los fans llegaron con posters y gigantografías, como se aprecia en la imagen líneas más abajo, para darles la bienvenida al elenco de “Duna”. Pugh consideró que sumarse a una cinta que ya ha experimentado el éxito que tuvo la primera parte los puso en una “posición privilegiada”. “Porque nos enamoramos de la película como lo hizo el mundo, viéndola en el cine. Y así fuimos testigos de lo importante que se volvió para tantas personas. Poder estar en esta segunda película fue como recibir el mejor regalo, es como estar en una versión adulta de Disneyland porque sé que significará mucho para muchísima gente por mucho mucho tiempo. Después de ver la la primera película, recuerdo conversar con mi equipo y decirles que no había visto algo así en mucho tiempo y todos estábamos emocionados con la posibilidad de que sea parte hasta que un día Denis me llamó para un café”, relató Pugh.

Florence Pugh con sus fans mexicanos.

Gigantografía de Austin Butler sostenida por fans a las afueras del Auditorio Nacional de México antes de la premiere de "Dune 2".

“He sido fan de Denis por mucho tiempo y poder ser testigo de la intensidad y belleza de su trabajo... Creo que este es uno de los personajes más divertidos que he hecho”, explicó, por su parte, Butler, que se sometió a una nueva transformación física para lograrlo. “En nuestra primera conversación Denis me dijo la visión que tenía de mi personaje, que era físicamente imponente, entonces yo sabía que habría mucho entrenamiento para interpretarlo, pero también esa sensación de cuando tienes más peso en tu cuerpo y te sientes más aterrizado”, continuó el actor.

Pugh también asumió nuevos retos para su rol en esta cinta, pues la artista destacó que todos los personajes que ha interpretado hasta la fecha son muy tercos y respondones. “Creo que algo que amo de la princesa Irulan es que ella es más callada. Esta es la primera vez, creo, que soy alguien increíblemente calculadora y no sabes mucho de lo que pasa en su cabeza y eso me encantó en el guion. Con ella, no estás muy seguro de qué pasa hasta el final de la escena y te das cuenta que ella estaba al tanto de todo desde hace mucho”, explicó la artista de 28 años.

Experiencia visual

Al cierre del encuentro con la prensa, Denis Villeneuve aseguró que esta película implicó un gran trabajo técnico para ejecutar las escenas de acción, que son más monumentales que en su predecesora, y que por eso empezaron a planearla ni bien iban terminando de rodar la primera.

Timothée Chalamet luciendo una mascara de lucha mexicana en el avant premiere latinoamericano.

“Queríamos que la película salga lo más pronto posible, porque esta no es una secuela, es una parte 2. Todo la producción arrancó desde que estábamos en la 1. Sabíamos que esta película era más ambiciosa, con más acción y más compleja. Creo que técnicamente es la película mas compleja que he hecho en mi vida y felizmente tenía un gran equipo conmigo para hacerla”, afirmó Villeneuve.

Es por ello que tanto el cineasta como el elenco se despidieron de la conferencia de prensa pidiéndole un favor a la audiencia: que vean ‘Duna’ en la pantalla más grande que tengan. “Es una película que remueve la sala de cine”, garantizó Chalamet. Ya no falta mucho para que el público lo pueda comprobar.

Además… En cines "Duna: Parte 2" se estrenará en el Perú y en otros países de América Latina el jueves 29 de febrero.