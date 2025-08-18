Si te gustan las películas que te dejan al filo del asiento, esta semana llega a la cartelera “El gran ciclón” (o “Super Cyclone”), película estadounidense dirigida por Liz Adams que se desarrolla en medio de una gran catástrofe ambiental.
La película cuenta con Ming-Na Wen (de “Agents of S.H.I.E.L.D”) y Nicholas Turturro como protagonistas.
Sinopsis
Esta es la trama oficial del filme: “Cuando 18 a 20 tornados sin precedentes convergen sobre una ciudad remota, los científicos descubren que se está formando un gran ciclón Ártico jamás visto. Con el tiempo en contra y la destrucción y caos avanzando a gran velocidad, los ciudadanos deben confiar en la audaz teoría de una climatóloga desacreditada que podría ser la única esperanza para sobrevivir a la tormenta más devastadora de la historia”.
Tráiler
Mira aquí el avance oficial:
Elenco
Estos son todos los talentos del filme confirmado:
- Ming-Na Wen
- Nicholas Turturro
- Andy Clemence
- Darin Cooper
- Jonathan Le Billon
- Dylan Vox
- AnnaMaria Demara
- Steve Hanks
Fecha de estreno
“El gran ciclón” se estrena en la cartelera peruana el 21 de agosto.
