El gran ciclón
2025
Solo cines
Director:
Liz Adams
Actores:
Género:
Duración:
Clasificación:
"El gran ciclón" llega a la cartelera peruana.
"El gran ciclón" llega a la cartelera peruana.
Redacción EC
Redacción EC

Si te gustan las películas que te dejan al filo del asiento, esta semana llega a la cartelera “El gran ciclón” (o “Super Cyclone”), película estadounidense dirigida por Liz Adams que se desarrolla en medio de una gran catástrofe ambiental.

MIRA: Chiclayo es elegido como uno de los 18 nuevos destinos culinarios para descubrir este 2025

La película cuenta con Ming-Na Wen (de “Agents of S.H.I.E.L.D”) y Nicholas Turturro como protagonistas.

Newsletter Saltar Intro

Alfonso Rivadeneyra

Sinopsis

Esta es la trama oficial del filme: “Cuando 18 a 20 tornados sin precedentes convergen sobre una ciudad remota, los científicos descubren que se está formando un gran ciclón Ártico jamás visto. Con el tiempo en contra y la destrucción y caos avanzando a gran velocidad, los ciudadanos deben confiar en la audaz teoría de una climatóloga desacreditada que podría ser la única esperanza para sobrevivir a la tormenta más devastadora de la historia”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos del filme confirmado:

  • Ming-Na Wen
  • Nicholas Turturro
  • Andy Clemence
  • Darin Cooper
  • Jonathan Le Billon
  • Dylan Vox
  • AnnaMaria Demara
  • Steve Hanks

Fecha de estreno

“El gran ciclón” se estrena en la cartelera peruana el 21 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC