Si te gustan las películas que te dejan al filo del asiento, esta semana llega a la cartelera “El gran ciclón” (o “Super Cyclone”), película estadounidense dirigida por Liz Adams que se desarrolla en medio de una gran catástrofe ambiental.

La película cuenta con Ming-Na Wen (de “Agents of S.H.I.E.L.D”) y Nicholas Turturro como protagonistas.

Sinopsis

Esta es la trama oficial del filme: “Cuando 18 a 20 tornados sin precedentes convergen sobre una ciudad remota, los científicos descubren que se está formando un gran ciclón Ártico jamás visto. Con el tiempo en contra y la destrucción y caos avanzando a gran velocidad, los ciudadanos deben confiar en la audaz teoría de una climatóloga desacreditada que podría ser la única esperanza para sobrevivir a la tormenta más devastadora de la historia”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos del filme confirmado:

Ming-Na Wen

Nicholas Turturro

Andy Clemence

Darin Cooper

Jonathan Le Billon

Dylan Vox

AnnaMaria Demara

Steve Hanks

Fecha de estreno

“El gran ciclón” se estrena en la cartelera peruana el 21 de agosto.