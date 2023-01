¡Luego de una semana de espera, ya tenemos el capítulo 1073 del manga de “One Piece”! Las aventuras de Luffy y sus amigos en Egghead no paran y ahora, con las nuevas historias que están surgiendo alrededor de la banda de los ‘Sombrero de paja’, una nueva amenaza pondrá a temblar a todos los que en estos momentos están luchando en la isla del futuro si no se van rápidamente.

Antes de empezar el capítulo 1073 de “One Piece”, vamos a darte un poco de contexto ya que en al episodio anterior, el 1072, tuvimos un flasback donde se nos contaba un poco de la historia de Bartolomew Kuma y la razón por la que Vegapunk no le puede contar la verdad a Bonney. Ahora, estamos en un capítulo de pelas y transiciones.

Capítulo 1073 del manga de One Piece

El capítulo tiene de nombre: “Miss Buckingham Stussy”

En la portada podemos ver al Doctor Vegapunk muy contento luego de recibir un premio al mismo estilo del Premio Nobel por crear armas que disparan flores mientras Judge, Queen y Caesar Clown se quedan atónitos al observarlo.

Comenzamos el capítulo en la cabeza de Egghead, justo donde nos quedamos en el 1072. Stussy ha dejado totalmente fuera de combate a Kaku tras morderle el cuello y este está tirado en el suelo con los ojos en blanco.

“¡Maldición! ¡No puedo creer esto!”, dice rob Lucci sorprendido mientras Stussy se ríe burlonamente.

Lucci se enoja demasiado y usa su dedo pistola para atacar a Stussy que está en su forma vampírica, pero esta usa una ilusión y se aparece al costado de Lucci. Esta técnica la llama ‘Kami-E, Unbroken Heart’ Zanshin y le dice a Lucci “Jojo, si tú no lo vas a aceptar, ¿debería de asesinarte primero?

Stussy saca labial y Rob Lucci se da cuenta de que este tiene Kairouseki, pero cuando intenta moverse ya es muy tarde porque Stussy abrió la boca y sacó sus dientes punteagudos y le clavó la mordida en el cuello de Rob Lucci, el cual le grita “tú, bastarda”, pero Stussy se burla de él y le dice “yo sé que ustedes son chicos muy fuertes y salvajes, entonces no me conviene pelear directamente contigo. Por favor, perdóname”.

Pasamos con Zoro y Brook que no pueden creer lo que están viendo. Brook está anonadado por lo que acaba de pasar.

“¿Ehhh? Espera un minuto, ¿qué significa esto? ¿Por qué el CP0 está atacando al mismo CP0?”, dice Brook, mientras que Zoro se pregunta por qué razón se están atacando entre ellos. Stussy saca un den den mushi y comienza a hablar con alguien. “Hola, moshi moshi, aquí Stussy, ya puse a los dos del CP0 a dormir”, acota Stussy y a las personas a las que les estaba comunicando esto era a los seis Vegapunks.

“¡Genial Stussy! Tremendo movimiento, espéranos por favor”, acotan algunos de los Vegapunks mientras Usopp, en el centro de Egghead con Shaka y los demás, se pregunta qué demonios es lo que acaba de pasar.

Nami no puede creer la manera en la que han derrotado a Rob Lucci y Shaka comienza a contar: “Vaya, vaya, esto es realmente una sorpresa. Después de más de 20 años oculta entre las sombras del Gobierno Mundial, realmente continuó siendo nuestra aliada”.

Robin está incrédula ante lo que ha visto y le pregunta “¿enviaste a tu propia espía al servicio de inteligencia más poderoso de todo el mundo? ¡Eso jamás me lo imaginé! ¡Es increíble!”, mientras pasamos a otro panel en donde los Serafines se están acercando al centro de Egghead para iniciar con el ataque.

Stussy replica al den den mushi: “Doctor, recuerde que Rob Lucci y yo tenemos el mismo nivel de autoridad, por lo que no puedo sobreponerme a sus órdenes. No puedo detener a los serafines”.

La serafín de Boa Hancock se dispone a atacar a los Vegapunks 02 y 03, los cuales le dicen a Stussy que ya no se preocupe y descanse, agradeciéndoles por lo que ha hecho hasta el momento.

Zoro y Brook comienzan a correr por todos lados. “¡Debemos detener ahora mismo a estos niños o seremos destruidos en esta isla”, acota Zoro, mientras Brook nota cierto parecido y empieza a recordar ya que siente que ya los han visto antes.

Los serafines de Kuma y Jimbe están preparados para atacar pero Zoro replica: “es cierto, creo que ya los hemos visto anteriormente, especialmente a ÉL”.

“¡Maldita sea! ¡Destruyeron gran parte del laboratorio! Pero ahora es mucho más sencillo salir, grita la Vegapunk Lilith sin saber que abajo de ella le esperaba el serafin de Dracule Mihawk listo para asestarle un ataque fulminante pero luego de apuntarle y lanzarlo, Zoro usó su santoryuu para frenar el mismo.

“Ohhhh, mientras más cerca te veo, me puedo dar cuenta de que tienes algo de humanidad muy dentro tuyo”, mientras pasamos a otro panel donde se repelen los ataques y Zoro le grita: “¡explícame quién demonios eres!”.

Es así que llega el Vegapunk Atlas y emitiendo su voz de mando por encima de los del CP0 les grita a los serafines que se detengan y estos frenan su ataque a la base central de Egghead.

Atlas y Lilith llegan donde Zoro y estos están muy felices de que hayan conseguido frenar el ataque inminente de los serafines y Zoro se pregunta: “¿Qué demonios son estos y por qué se han detenido?” a lo que Stussy comienza a hablar con Shaka diciéndoles que ha puesto algo de kairouseki en Lucci y Kaku.

“Muchísimas gracias Stussy, ahora mismo nos estamos yendo de la isla. Deberías venir con nosotros”, dice Vegapunk a lo que Stussy dice “Okay, entendido, voy al barco con ustedes” y una pequeña viñera de Usopp muy divertida aparece dicendo “¡oye estás metiendo a más personas al barco sin permiso!”.

Pasamos con Luffy y Chopper que están corriendo por toda la cabeza de Egghead buscan a Vegapunk y a Jewelry Bonney ya que estos han desaparecido desde hace buen rato en la zona donde estaban los recuerdos / dolor de Bartolomew Kuma. “Ojalá aparezcan rápido ya que no podemos irnos de aquí sin ellos”, dice Luffy.

Mientras Luffy se encontraba buscando a Vegapunk, un evento estaba pasando al mismo tiempo en otro lugar, y es así como nos pasamos de Egghead a la isla Esfinge, territorio del pirata fallecido en la guerra de Marineford, Barbablanca.

Unos niños le están contando a Marco, que ya volvió de Wano, que un evento muy tétrico pasó en la isla mientras él no estaba. “¡Fue demasiado tenebroso!”, “¡ellos nos iban a hacer daño!”, “Los marines vinieron”, le dicen los pequeños mientras Marco pide perdón por todo lo que tuvieron que pasar mientras él no estaba.

Marco se preocupa porque uno de los niños le dice que no fue su culpa, sino de los propios marines puesto que ellos invadieron la isla diciendo que querían llevarse el gran tesoro que guardaba Shirohige, como si fuesen piratas malvados.

“Este lugar no está aliado al Gobierno Mundial y las leyes no los protegerán aquí, el tesoro de Barbablanca tiene que estar aquí y si no nos lo van a decir, lo tomaremos como acto de rebeldía en contra de la Marina”, dice uno de los comandantes. “Seguramente, si vamos matando uno por uno nos lo dirán”, mientras saca una pistola y le apunta en la cabeza al niño que le está contando a Marco lo que pasó.

“¡Por favor, se los suplico, no le apunten en la cabeza a mi hermanito pequeño!”, dice otro de los niños mientras es detenido por su madre, una pobre anciana que sabía lo que le esperaba.

“Acaso les tenemos que dar nuestro dinero para que nos traten como personas normales, para que nuestros derechos sean respetados, son unos desgraciados”, dice la anciana llorando mientras que el marino le dice “Oh, estás segura de lo que dices? ¿Estás actuando así cuando Marco no está aquí? Sabes lo que te va a pasar jeje”.

La anciana es agarrada por otros marinos de los brazos y pies mientras grita de dolor y todas las personas alrededor también gritan pero son agarradas por los marinos, entonces el comandante apunta a la abuelita y cuando va a dispararle, aparece Weevil de la manera más épica posible para asestarle un golpe tan poderoso que deja tirado a casi todos los marines que estaban ahí.

“¡Malditos! ¡No metan sus sus manos en mi tierra! ¡Esta es la tierra de papá!”, mientras manda a volar al comandante abusivo y los marines se quedan sorprendidos de que Weevil haya aparecido de un momento a otro.

Los marinos salen corriendo del lugar, se suben a sus buques y piden ayuda porque Weevil tiene una fuerza impresionante. Es así como “la libraron” momentáneamente, según el niño.

Marco se siente muy contento de que Weevil haya aparecido como un verdadero héroe para que no les pase nada a los residentes de esa isla, pero este es interrumpido por una voz que le dice “¡Pero Marco! ¿Quién crees que se apareció después de ese incidente?”.

Pasamos a un panel en donde se nos muestra a la persona que dice esto y su presentación oficial: “Ex miembro de los piratas de Rocks D. Xebec, la autoproclamada científica y residente de MADS, Miss Buckingham Stussy”.

“¡La base central de la marina de guerra envió al almirante Greenbull para llevarse a mi pequeño y lo consiguió, tienes que traer de regreso a mi hijo y también dejarnos el legado de ‘Barbablanca’ Newgate, la isla esfinge!”, grita desesperadamente Bakkin entre lágrimas.

“Él se irá a prisión por proteger la isla de su padre, solo es un pequeño niño, un Newgate y también mi hijo”, dice Bakkin mientras Marco le dice “¿Okay? ¿Muchas gracias por proteger la isla?”. “¡Marco! Tú realmente no crees que Shirohige y Weevil comparten la misma sangre, ¿verdad? Solamente hay una persona que te lo puede probar y ese es el Doctor Vegapunk”.

Nos vamos a un lugar completamente diferente, a uno de los buques de guerra de la marina y también del Gobierno Mundial.

Los Marinos han probado de que el té que han servido no esté envenado y aparece el almirante de la marina de guerra, Borsalino Kizaru, hablando con una persona. “Así que el Doctor Vegapunk, ¿eh? ¿Alguna vez se conocieron?”, mientras pasamos a la viñeta gigante en donde se nos revela quién era la persona con la que hablaba Kizaru y este es uno de los miembros del Gorosei.

“¡Hace mucho tiempo atrás, solamente una vez! Realmente debo decir que estoy decepcionado de cómo las cosas se han ido dando”, mostrándonos en grande el nombre de este miembro del Gorosei: “Uno de los miembros del alto mando del mundo entero, el quinto ser más poderoso del planeta, San Jegarcia Saturn”, finalizando el capítulo 1073 de One Piece con las palabras del editor “¡el poder más alto del mundo inicia su movimiento misteriosamente”.

¿Dónde puedo ver el capítulo 1073 del manga de One Piece legalmente?

El nuevo episodio de “One Piece” lo puedes ver todos los domingos a través de Manga Plus, la web oficial de Shueisha donde se depositan todos los mangas de la Weekly Shonen Jump.