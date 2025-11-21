“My Hero Academia” Temporada 8, Capítulo 8: Hora de estreno confirmado

Escucha la noticia
“My Hero Academia” Temporada 8, Capítulo 8: Hora de estreno confirmadoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 8 de la Temporada 8 de “My Hero Academia” este sábado 22 de noviembre. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio de la última parte de la historia? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 8 de “My Hero Academia”
El capítulo 8 de la Temporada 8 de “My Hero Academia” se estrena este sábado 22 de noviembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
Newsletter Saltar Intro
- México: 4:30 a.m.
- Colombia: 5:30 a.m.
- Ecuador: 5:30 a.m.
- Venezuela: 6:30 a.m.
- Chile: 7:30 a.m.
- Argentina: 7:30 a.m.
- Perú: 5:30 a.m.
- Bolivia: 6:30 a.m.
- Paraguay: 7:30 a.m.
- Uruguay: 7:30 a.m.
- España: 12:30 p.m. (hora peninsular).
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Dónde ver la Temporada 8 de “My Hero Academia”
- Vía Crunchyroll.
Todos los capítulos de la Temporada 8 “My Hero Academia” se estrenan en Crunchyroll ya que ellos tienen los derechos exclusivos para transmitirlo.
Cómo ver la Temporada 8 de “My Hero Academia” en Crunchyroll
- Tener una cuenta de Crunchyroll (gratuita o pagada).
- Iniciar sesión en Crunchyroll desde tu navegador o app (TV, móvil, etc.).
- Buscar “My Hero Academia” en el catálogo de la plataforma.
- Una vez estrenada la temporada, aparecerá “Temporada 8” o “Final Season / Season 8”.
- Empezar a reproducir los episodios conforme sean publicados semanalmente.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Sinopsis de la temporada final de “My Hero Academia”
La octava temporada, también conocida como Final Season, continúa directamente después de los eventos de la temporada 7. Adaptará el arco final del manga: el Arco de la Guerra Final (capítulos 398-424) y el Arco del Epílogo (capítulos 425-431).
Los héroes y los villanos librarán sus últimas batallas decisivas. Izuku Midoriya se enfrentará con Tomura Shigaraki, mientras All Might combatirá contra All For One, en conflictos que definirán el destino del mundo de los héroes.
Después del momento culminante de confrontación, la temporada cerrará los hilos narrativos del epílogo: qué pasa con los personajes, cómo queda la sociedad de héroes, y el legado que dejará Izuku como sucesor del símbolo de la paz.
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título original: Boku no Hero Academia
- Temporada: 8 (Final Season)
- Estreno en Japón: 4 de octubre de 2025
- Emisión en Japón: ytv / NTV
- Distribución internacional: Crunchyroll (simulcast fuera de Asia)
- Estudio de animación: BONES
- Director general: Kenji Nagasaki
- Directora: Naomi Nakayama
- Guion / Composición de serie: Yōsuke Kuroda
- Diseño de personajes: Yoshihiko Umakoshi & Hitomi Odashima
- Música: Yuki Hayashi
- Opening: “THE REVO” – Porno Graffitti
- Ending: “I” – Bump of Chicken
- Arco de la Guerra Final (capítulos 398-424 del manga)
- Arco del Epílogo (capítulos 425-431)
- Duración aproximada por episodio: 25 minutos
Contenido Sugerido
Contenido GEC