Ya tenemos todo el capítulo 1148 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph sigue su curso cuando los Caballeros Divinos atacan la escuela Morsa y también la biblioteca del búho. ¿Qué harán los Mugiwaras para frenarlos? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1148 de “ONE PIECE”

“Ronia”.

“La peregrinación de Yamato, el niño Oni - Vol. 33: “En el camino a Hakumai para devolver a Kawa- matsu el sombrero que me fue confiado por O-Tama”

-Gunko fuerza a Ronia hacia el borde de un acantilado, creando tensión entre los niños.

-Ylya: “¡Estás justo encima del inframundo! ¡Vuelve, Ronia! Esto es peligroso.”

-Ronia permanece tranquila, reasegurando a los demás: “¡Todo está bien! ¡No hay problema!”

-Gunko le dice a Sommer que “el primer niño está listo para caer.”

-Sommer: “¡Perfecto! ¡Asegúrate de que todo Erbaf oiga esta voz!”

“¡Si en 30 segundos aún no han decidido... dejaré caer al primer niño!”

-“¡Jarul, el de la barba picuda! Ordena a los maestros... ¡que quemen la escuela y la biblioteca!"

-Los gigantes responden que Sommers está loco y que la biblioteca contiene textos dejados por generaciones a lo largo de miles de años. Pero algunos argumentan que las vidas de los niños son más impor- tantes.

-Gigantes discutiendo: “¿¡El problema no son sus demandas!? Es la decisión que tenemos que tomar... ¡ren- dirnos o no ante estos sujetos!” Y otros diciendo que es mejor salvar a los niños y detener su juego.

-Luego volvemos con Robin diciendo que esperaba quedarse aquí escondido y no luchar contra ellos.

-Luego Robin diciendo que ya no puede controlarse y atacará.

-Oímos a Nami diciendo que ni siquiera el peor tomaría niños como rehenes.

-Ripley, Franky y los otros gigantes van a salvar a los niños; se dividen en grupos.

-Sommers continúa su discurso, diciendo:

“Por la simple y clara razón de que deseamos destruir. Cuando quemen la escuela y la biblioteca, ¡asegúrense de que ni un solo libro sobreviva a su cultura y a su historia!”

-Entonces Robin ataca a Hime usando “Cien Flores”. -Un ataque rápido y golpea su cara.

-Sommers cae de bruces, entonces Robin usa cuatro manos para agarrar su cuello e intentar rompérselo (ella tiró de su cuello hacia atrás), y sangra por la boca.

-Robin se da cuenta de que no pueden derrotarlo: son inmortales.

-Sommers se levanta y se arregla el cuello.

-Sommers les recuerda que quedan 20 segundos antes de que caiga el primer rehén.

-Usopp piensa que Sommers es un zombie.

-Robin abraza a Sommers con su cuerpo y salta por el acantilado.

Sommers: “¿Estás intentando suicidarte o qué? Tus sentimientos me conmueven, ¡pero no tengo ningún deseo de unirme a ti en el más allá!”

Usopp: “¿Robin? ¿Qué está haciendo?”

Robin: “Sé muy bien que eres inmortal. Si tus malditas espinas invisibles desaparecen, ¡podemos salvar a los niños!”

Sommers: “¿Así que crees que tirándome al vacío los niños estarán fuera del alcance de mi poder?”

-Luego la ataca, pero parece un clon.

-Robin va a desatar a la tripulación.

-Oímos a Sommers diciendo: “¡10 segundos restantes!”

Sommers: “¡Necesito una respuesta, Jarul!” (Gunko, ¡haz que escuchen las voces de los niños!)

-Gunko: “¡Di algo!”

-Ylva: “Amo la escuela y tengo muchos amigos allí. También amo la biblioteca porque los libros nos enseñan mucho sobre el mundo. Y mi maestro me enseñó que no debemos herir a otras personas ni hacer cosas que no les gusten.

“La escuela y la biblioteca pueden desaparecer para que yo pueda salvarme. ¡Pero creo que eso heriría a todos!”

“¡Lord Jarul, no se preocupen por mí!” -Ylva está temblando y llorando, diciendo que ha tenido suerte.

-Sommers contando hacia atrás hasta cero: “¡30, 20, 1!”

-Jarul les dice que quemen la escuela y la biblioteca.

-Sommers regresa y sujeta a Robin.

-Luego vemos que la mano de Sommer es cortada, pero esta vez no vuelve a crecer.

Sommers: “¡Ha pasado mucho tiempo, Gabani!”

-En una escena asombrosa, Gaban raja el pecho de Sommer (¡también usó Haki!).

-La última escena de Gaban lo muestra luciendo súper enojado.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1148 de “ONE PIECE”

El capítulo 1148 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 11 de mayo. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el anterior capítulo del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una escena en la portada donde Raizo, feliz, alimenta a Yamato tras su victoria sobre Who’s Who.

La narrativa retoma el momento final del capítulo anterior, mostrando un flashback en el que Saúl insta a Nico Robin y Chopper a esconderse de los Caballeros Divinos, a quienes describe como inmortales e invencibles. De vuelta al presente, vemos a Saúl gravemente herido con el rostro entre espinas, reiterando la necesidad de que los niños se escondan en él para tener una oportunidad de escapar. Robin y Chopper se muestran consternados, mientras Sommers parece impasible.

Sommers intenta comunicarse con sus compañeros para confirmar la captura de la tripulación del Sombrero de Paja, pero Killingham lo interrumpe, advirtiendo sobre el peligro de provocar al Yonkou Monkey D. Luffy y urgiendo a completar la misión.

Mientras tanto, varios miembros de los Sombrero de Paja están inmovilizados por las vendas de Gunko. Se muestran sorprendidos por la captura de Saúl y Colón. Gunko, al ver a Brook, lo reconoce y exige que se convierta en su esclavo personal para componer música para ella, lo que sorprende a los demás Mugiwaras, quienes bromean sobre Brook teniendo fans incluso entre los Dragones Celestiales. Brook, sin embargo, rechaza la oferta, declarando su lealtad a Luffy, quien le devolvió las ganas de vivir. Gunko reacciona violentamente, golpeando a Usopp y luego atacando repetidamente a Brook, quien grita de dolor.

Sommers inicia una transmisión a todo Elbaph, presentándose como Saint Sommers, un sirviente de Mary Geoise y Caballero Divino. Revela que ellos son la causa de los problemas y que tienen a diez niños de Elbaph como rehenes. Anuncia que Saúl, quien intentó rescatarlos, está derrotado. Sommers advierte que los niños avanzarán sin descanso hacia su objetivo y no podrán ser detenidos. Killingham incita a Ange a despertar a los niños, quienes, al recobrar la conciencia, se muestran confundidos y asustados al darse cuenta de que se dirigen hacia Jobachi y que no pueden moverse. A pesar de los intentos de Colón por calmarlos, el pánico se apodera de ellos al aparecer detrás de ellos el monstruo del sombrero y el perro gigante.

En otra parte, Dorry y Brogy, a bordo del Gran Eirik, lamentan la caída de Saúl e intentan girar el barco, que se encuentra dañado. Los gigantes se exasperan buscando a los monstruos, pero se sorprenden al ver que algunos se parecen a sus esposas. Las madres de los niños rehenes, visiblemente enfadadas y rodeadas de fuego o con fuego en sus cabezas, aparecen en el barco, aterrorizando a los gigantes, quienes exclaman que no hay nada más temible que ellas enojadas y que su destino está sellado. Sommers observa la escena a la distancia y se ríe, comentando sobre la facilidad con la que Dorry y Brogy fueron “derribados” por los monstruos de pesadilla, a los que considera los más fuertes, y designando a Jik Yarul como sustituto del rey ausente para la salvación de los niños.

Ripley grita al ver que el barco cae y se dirige hacia él. Sommers declara que su objetivo es simple: la preparación de Elbaph para la batalla, y exige que demuestren cuánto aprecian a sus hijos. Se revela la ubicación de los niños rehenes en un mapa y Ange nombra a nueve de ellos: Erova, Skuldi, Olaf, Karin, Magh, Ronia, Bibit, Johan y Bjorn, confirmando que el décimo es el pequeño Colón. Ripley se sorprende, mientras Gabán, orgulloso, exclama por su hijo, aunque se le indica que no es momento para eso.

Sommers emite sus órdenes a la gente de Elbaph: incendiar las escuelas y bibliotecas, renunciar a su pasado y jurar lealtad al Gobierno Mundial, bajo la amenaza de llevarse a los niños uno por uno si se niegan. Los gigantes reaccionan indignados, dispuestos a ir a rescatarlos. Sommers deja la decisión final en manos del anciano Yarul, quien se muestra preocupado. Ange, llorando, defiende la importancia de las escuelas como símbolo de paz y las bibliotecas como legado histórico de Elbaph y la humanidad, fruto del sacrificio de los eruditos de Ohara. Sommers la insulta, mientras Chopper intenta detener a Robin. Ripley, desesperada, pide a Gabán que intervenga, a lo que este responde afirmativamente.

El capítulo finaliza con las palabras de una furiosa Robin y Gabán, quienes, con determinación, gritan: “¡NO PERMITIREMOS QUE HAGAN ESO!”.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.