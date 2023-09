La anticipación alcanza su punto máximo entre los fanáticos de “Shingeki no Kyojin” con la fecha de estreno confirmada para la parte final del anime, “Attack on Titan: The Final Season”. La última etapa del épico enfrentamiento entre Eren Yeager en su inquietante forma retumbar y la incansable Legión de Reconocimiento está a punto de desplegarse.

Después de un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y emociones intensas a lo largo de las tres partes anteriores de “Attack on Titan: The Final Season”, los seguidores de la serie están ansiosos por ver cómo se desenvuelve el clímax final de esta historia llena de acción y suspenso.

Tráiler final de “Shingeki no Kyojin: The Final Season” Parte 4

El tráiler final de “Shingeki no Kyojin: The Final Season” Parte 4 ha dejado a los espectadores con la piel de gallina y llenos de preguntas sobre el destino de los personajes que han seguido a lo largo de esta emocionante odisea. La confrontación final entre Eren y la Legión de Reconocimiento se perfila como un enfrentamiento monumental, que promete respuestas a las cuestiones que han estado en el aire durante tanto tiempo.

La serie ha ganado una base de fans global gracias a su trama compleja y sus personajes bien desarrollados. La adaptación del manga original de Hajime Isayama ha sido alabada por su animación de alta calidad y su capacidad para mantener a los espectadores en suspenso en cada episodio.

Fecha confirmada de estreno

Con la fecha de estreno finalmente confirmada este 4 de noviembre, los fanáticos de “Attack on Titan” están contando los días para el emocionante desenlace de esta historia que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La espera ha sido larga, pero la recompensa se acerca. “Shingeki no Kyojin: The Final Season” Parte 4 promete llevarnos a un viaje final lleno de emoción y sorpresas que los fanáticos no querrán perderse.

Ficha técnica de “Shingeki no Kyojin”

Título Original: 進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin)

進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin) Título en inglés: “Attack on Titan”

“Attack on Titan” Género: Acción, Drama, Fantasía, Horror, Ciencia Ficción

Acción, Drama, Fantasía, Horror, Ciencia Ficción Director: Tetsurō Araki (Temporada 1), Masashi Koizuka (Temporada 2 y 3), Yuichiro Hayashi (Temporada 4)

Tetsurō Araki (Temporada 1), Masashi Koizuka (Temporada 2 y 3), Yuichiro Hayashi (Temporada 4) Estudio de Animación: Wit Studio (Temporada 1-3), MAPPA (Temporada 4)

Wit Studio (Temporada 1-3), MAPPA (Temporada 4) Autor Original: Hajime Isayama

Hajime Isayama Mangaka: Hajime Isayama

Hajime Isayama Guión: Yasuko Kobayashi (Temporada 1-3), Hiroshi Seko (Temporada 4)

Yasuko Kobayashi (Temporada 1-3), Hiroshi Seko (Temporada 4) Música: Hiroyuki Sawano (Temporada 1-3), Kohta Yamamoto (Temporada 4)

