El chef peruano Virgilio Martínez presentó su propio documental en Netflix el mismo día en que su restaurante Central (ubicado en Lima) fue escogido como el mejor del mundo por The World's 50 Best Restaurants 2023. Este documental íntimo sigue la travesía de Virgilio que cambia su visión sobre la gastronomía.

6

“And Just Like That 2” - HBO Max

Disponible desde el 22 de junio