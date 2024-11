El Miss Universo se realizó por primera vez en 1952 y hoy en día es parte de la cultura popular, con especial recordación y seguimiento en los países de América Latina. Aunque no por ello ha estado libre de críticas. En los últimos años el certamen ha sido el centro de debates sobre la sexualización de las mujeres y también la discriminación en sus reglas a mujeres casadas, mujeres de tallas grandes, entre otras cosas que han llevado a que el concurso experimente cambios.

En el 2022, la mujer trasngénero Anne Jakrajutatip compró la franquicia y realizó varios cambios significativos en la Organización Miss Universo. Así, en 2023 participaron por primera vez dos mujeres transexuales y Michelle Cohn, representante de Guatemala, se convirtió en la primera mujer casada y con hijos en ser considerada entre las aspirantes a la corona.

Este 2024 se espera también encontrar diversidad entre las 30 finalistas, que serán anunciadas en la gran final que se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre y que se podrá seguir no solo por televisión, pues parte de los cambios de los que ha sido testigo el concurso también involucran a los formatos en los que se sigue la transmisión, y este año muchos apostarán por verlo en YouTube.

Miss Universo 2024.

¿Cómo ver el Miss Universo 2024 en YouTube?

La transmisión del Miss Universo se podrá ver por TV a través de varios canales, en América Latina el principal será Telemundo. Sin embargo, en YouTube la alternativa será el canal oficial de YouTube del evento. Sin embargo, la transmisión no será gratuita.

Para poder seguir la gran final del Miss Universe, deberás:

Ingresar al canal oficial de YouTube del Miss Universe a través de este enlace e ir a la opción “Join”.

Allí deberás elegir el tipo de tu membresía. Existen tres alternativas: Exclusive (por 40 soles mensuales), VIP Emerald (por 80 soles mensuales) y VIP Diamond (por 120 soles mensuales).

Tras ello se te pedirá un medio de pago y, tras efectuar la compra, tendrás acceso a la transmisión de la final como a otros contenidos exclusivos.

Este será el link oficial para la transmisión.

¿A qué hora empieza la final del Miss Universo?

La gran final del Miss Universo 2024 se podrá ver en los siguientes horarios por país:

El Salvador, México : 6:30 pm

: 6:30 pm Perú, Panamá, Colombia, Ecuador : 7:30 pm

: 7:30 pm Argentina, Chile, Venezuela: 9:30 pm

¿Se podrá ver el Miss Universo en TNT?

No, este año TNT no transmitirá la gala del Miss Universo en América Latina. La forma oficial de ver la gala será a través de Telemundo. En su canal oficial de YouTube también habrá una transmisión pero no estará habilitada para países de la región con Perú. Sí se podrá seguir una previa con un análisis de los favoritos:

Y tú, ¿verás el Miss Universo?